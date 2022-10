¿En qué se puede invertir?

Los aportes sociales son, a su vez, el capital de trabajo de las cooperativas por lo que cada una decide en qué los destina de manera que se multiplique el patrimonio colectivo. Por esto, la primera aplicación es conservar el valor real de los aportes sociales y crecer más el patrimonio a través de reservas.

Otra de las inversiones es en fondos sociales. Por determinaciones de ley, toda cooperativa debe tener un fondo de educación y un fondo de solidaridad. El primero contribuye al crecimiento personal e intelectual de los asociados y sus familias. El segundo, son recursos que se deben utilizar para ayudar a los asociados y familias en caso de una calamidad, crisis o dificultad.

“Igualmente, se pueden tener otros fondos sociales, de salud, exequiales, recreación o de bienestar. Son muchas las alternativas que se pueden crear con estos”, cuenta Zabala.

Por ejemplo, en Confiar Cooperativa Financiera, se han podido apalancar procesos como ferias del libro para entregar ejemplares gratuitos gracias las acciones de ahorro y crédito que resultan con los excedentes. En otras acciones y entidades, se apoya el teatro, el cine, las organizaciones sociales y la cultura a través de alianzas estratégicas y en las que las iniciativas encuentran una forma de afianzar sus procesos, proyectos u obtener una sede propia, entre otros provechos e importantes beneficios.

“El cooperativismo busca no solo beneficiar a sus bases sociales, que no dejan de ser muy importantes, pero no haríamos nada si esa base social no encuentra también unos territorios y unos escenarios en los que se pueda desplegar esa vida digna que buscamos”, afirma el director de la Fundación Confiar.

Además, se debe resaltar que los aportes sociales no son un ahorro, puesto que no generan un interés. Sin embargo, cada cooperativa trabaja para que no pierdan valor en el tiempo por los fenómenos inflacionarios.