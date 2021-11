Juan David Rodríguez Loaiza , enfermero y parte del grupo de investigación sobre Vejez y Envejecimiento de la Universidad de Antioquia, asegura que hay otras razones que no son tan obvias, pero importantes, como que la responsabilidad del cuidado de otro da motivos de vida, y es especialmente ventajoso para adultos mayores que están solos o personas depresivas.

Tenga en cuenta

Una imposición, por buenas intenciones que tengamos, no deja de ser algo obligado. No se debe conseguir una mascota sin el permiso, el deseo o la aceptación de la persona. Olvídelo, si es alguien que definitivamente no quiere entrar en la rutina de cuidarlos o que prefiere pasar la mayor parte del tiempo fuera de casa.

Al escoger la mascota tenga en cuenta la edad del animal. Lo ideal es que el amigo peludo envejezca a la par con su dueño, pero si este no es el caso, es preferible adoptar un perro o gato adultos, que disfrutarán una vida más tranquila. Un cachorrito o un gato pequeño tienen mucha energía y requieren correr, mucho juego y ejercicio y pueden sobrepasar la capacidad del anciano. Sin embargo, según la psicóloga y magíster en Salud Pública María Isabel Zuluaga Callejas no hay que restarle importancia al tema del duelo en las personas mayores. Se debe tener claro que, en general, los animales de compañía tienen una expectativa de vida mucho más corta que la humana y puede ser un buen momento para hablar de la muerte, ese tema ineludible, fundamental y natural y al que le tenemos tanto miedo.

Publicidad

De igual manera, considere la raza. Si está pensando en adquirir o adoptar un perro, las más apropiadas para acompañar a un adulto mayor son la Shih Tzu, Pug, Chihuahua, Poodle, el Boston Terrier, Los Schnauzer, Los Yorkshire Terrier, Los Malteses, Los pekinenes y los Pomeranian. Estos son perros pequeños, manejables, tranquilos, leales, amorosos, sociables y que no requieren tanto ejercicio.

En el caso de los gatos, no importa tanto la raza sino el temperamento. Deben ser caseros, que no salgan de su casa, para evitar que traigan virus, bacterias o cualquier microorganismo nocivo para el ser humano. Además, las estadísticas muestran que los gatos callejeros tienen un promedio de vida de cinco años mientras que el de uno doméstico es de cerca de 14 años.