El trabajo más experimental del grupo conformado por Kurt Cobain , Krist Novoselic y Dave Grohl . En varias entrevistas Cobain —voz y líder de Nirvana— manifestó su agrado con el resultado del trabajo, a pesar de las objeciones que le puso a algunas canciones, entre ellas al éxito Heart-Shaped Box . El disco no alcanzó la gloria comercial de Nevermind . In Utero fue el último trabajo de estudio de Cobain, quien fue encontrado muerto el 8 de abril de 1994 .

El tiempo pasa a la velocidad de un suspiro. A lo largo de 2023 se celebrarán varios aniversarios importantes de la reciente industria discográfica. Trabajos de la relevancia de In Utero , de Nirvana, y Hail to the Thief , de Radiohead, cumplen años y los melómanos están ansiosos. Desde ya los internautas hacen listas con los títulos que cumplen decenios este año.

1) Hail to the Thief , de Radiohead

2) Elephunk, de The Black Eyed Peas

En este disco la nómina del grupo quedó completa con el ingreso de la cantante Fergie —quien hizo parte de The Black Eyed Peas desde 2002 hasta 2016—. La propuesta musical tiene los registros de hip hop, funky, jazz y pop. A este álbum pertenece Where is the love?, uno de los hit de la agrupación.