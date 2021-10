Primero el bienestar

Cuando se decide el colegio para un hijo se corre el riesgo de equivocarse. Criterios como “es el colegio en el que yo me gradué”, “es uno de los colegios de mejor rendimiento académico en pruebas Icfes”, “ahí estudian los hijos de todos mis amigos”, “quienes se gradúan de él siempre son exitosos”, pierden toda validez cuando en el día a día, el niño no se adapta a la institución. Debemos plantearnos cambiar a un niño de colegio cuando vemos que está sufriendo, llega llorando a casa, no quiere ir a estudiar o comienza a presentar problemas de ansiedad o depresión. Puede ser por la carga académica, porque hay acoso escolar, porque lo están despreciando, porque se aburre y, en definitiva, se está vulnerando su capacidad de aprendizaje y por lo tanto su capacidad de desarrollo.

Es frecuente que los padres tarden mucho en tomar la decisión de cambiar a su hijo de colegio porque verán frustradas sus propias expectativas y deseos frente al niño, pero siempre primero debe ir el bienestar del pequeño. Ellos son quienes son, no quienes los padres desean.

Para tomar una decisión correcta es fundamental contar con el niño. Conociendo sus características, habilidades, dificultades e intereses se puede hacer una selección más adecuada.

Buscar ayuda externa es práctico cuando no se tiene claro hacia dónde dirigirse. Los padres creen conocer a sus hijos, pero a medida que estos crecen, van desarrollando una serie de características que los propios padres desconocen, no pueden o no quieren ver. Un profesional externo, media entre los deseos de los padres y del hijo, ayuda a decantar prioridades, conoce el medio y puede sugerir los colegios que cumplan con los criterios escogidos de forma que se tome la mejor decisión