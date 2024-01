Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es un trastorno mental tan común, que aproximadamente 280 millones de personas en el mundo la padecen . Sin embargo, aunque existen múltiples tratamientos para abordar los estados de ánimos negativos, la pérdida del placer o el interés por las actividades que desencadena, muchos de ellos no incluyen en la conversación a los déficits cognitivos, como problemas de memoria, que también implican la depresión.

¿Solo Super Mario Odyssey?

Por ahora sí, porque fue el videojuego en 3D que se incluyó en la muestra. O sea, en este estudio lo que se hizo fue comparar a un grupo de tratamiento habitual (que entrenó con Super Mario Odyssey), con un grupo de control activo (que entrenó con el programa de entrenamiento cognitivo computarizado CogPack), con un grupo que no recibió una intervención de entrenamiento cognitivo, pero que, al igual de los dos primeros recibió un tratamiento hospitalario habitual de psicoterapia y/o medicación psiquiátrica.

Eligieron a Super Mario Odyssey, de la consola Nintendo Switch, por ser un juego de plataforma 3D, el cual requiere que los participantes naveguen dentro de entornos 3D mientras despliegan procesos mentales que dependen del hipocampo y, por consiguiente, potencian el rendimiento de los procesos mediados por esta estructura cerebral, procesos de memoria, por ejemplo, y específicamente de memoria visoespacial, es decir, “aquella que nos ayuda a recordar la posición de los objetos en el espacio”, como explica la Universidad de Murcia.

Así pues, que tal y como lo sospechaban, los investigadores demostraron que el grupo de videojuegos en 3D expuso mayores mejoras en los síntomas depresivos y el rendimiento de la memoria visoespacial en comparación con los dos grupos restantes. Además, que ese mismo grupo mostró puntuaciones de entrenamiento motivacional más altas en comparación con el grupo de control activo (CogPack).

No obstante, los resultados que se refieren a la memoria visoespacial fueron insuficientes y no lograron determinar si el uso del juego fue determinante o no. Aun así, “estos hallazgos sugieren que el entrenamiento con videojuegos puede ser una intervención asequible y factible para pacientes con TDM que puede usarse junto con el tratamiento y la terapia habituales”, finalizó Moritz Bergmann, autor del estudio, al lado de Ines Wollbrandt, Lisa Gittel, Eva Halbe, Sarah Mackert, Alexandra Philipsen y Silke Lux.