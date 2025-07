Probamos el juego Edens Zero en PS5: ¿vale la pena este RPG para fans del anime?

Para empezar, Edens Zero es un action RPG de estructura clásica que adapta con relativa fidelidad el primer arco del anime, hasta el enfrentamiento contra Drakken Joe. La historia es funcional, pero sacrifica profundidad emocional y coherencia narrativa para caber en los límites de una campaña que no supera las 12 horas si se va directo a la trama.

En términos de experiencia de juego, Edens Zero recuerda más a una estructura de beat ‘em up 3D con elementos RPG que a una aventura verdaderamente inmersiva. Los árboles de habilidades permiten desbloquear combos y mejoras, pero incluso en dificultades más altas, el juego rara vez obliga a reflexionar o variar estrategias.

Ni siquiera en las batallas contra jefes se alcanza el dramatismo o la intensidad que uno esperaría de una producción basada en un shōnen espacial, aunque estos tramos son visualmente más llamativos.

En comparación con otras adaptaciones recientes de anime, Edens Zero queda rezagado. Juegos como Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco) lograron integrar acción, mundo abierto y narrativa con mayor cohesión, mientras que Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles (Sega) ofreció combates más pulidos y espectaculares, acompañados de una puesta en escena más cinematográfica y fiel al espíritu de su obra original. Ambos títulos supieron combinar su fan service con una propuesta lúdica robusta, cosa que Edens Zero apenas alcanza a esbozar.