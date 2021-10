Este lunes, por cerca de siete horas, el mundo (digital) se quedó en silencio. A las 10:15 a.m. (hora Colombia) los usuarios de WhatsApp no tenían cómo acceder a los servicios de esta plataforma de mensajería instantánea. Luego vino algo más y en efecto dominó: dejaron de funcionar Facebook, Facebook Messenger, Instagram y al final de la tarde Telegram y Twitter tuvieron problemas.

WhatsApp tiene cerca de 2.500 millones de usuarios en todo el planeta, los mismos que al no poder acceder recurrieron a otras alternativas, lo cual generó picos de tráfico tan altos que desestabilizaron a las demás plataformas sociales. Esa es la principal hipótesis.

Según el portal especializado DownDetector, a las 10:59 a.m. se registró el máximo reporte de caídas para Facebook: 127.801. En el caso de Instagram, el pico más alto fue a las 10:58 a.m.: 99.101. Y el máximo para WhatsApp fue 35.933 reportes a las 10:58 a.m.

“La gente empezó a migrar a estos aplicativos de mensajería, necesitaban comunicarse, entonces la intermitencia se da por la escalabilidad de las plataformas”, dice Retana Cabrales, experta en redes sociales. En otras palabras, la capacidad de la infraestructura digital de estas plataformas digitales para hacer frente a la demanda recurrente de uso no fue suficiente.