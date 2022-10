“Tras un año del anuncio, hay más gente construyendo apps, más compañías entrando la metaverso. El futuro no está muy lejos, lo estamos viviendo ahora. Estamos construyendo nuevos mundos”, expresó Zuckerberg.

Iron Man, Among Us y un nuevo juego inspirado en The Walking Dead podrán ser disfrutados de manera inmersiva con las típicas gafas Oculus de realidad virtual. Todos estos juegos estarán al aire en el mes de noviembre.

Para animarse a hacer ejercicio

Publicidad

¿Se imagina ejercitarse golpeando rocas en un paisaje paradisiaco? Hacia esto sigue avanzando la realidad virtual. Para finales del mes de octubre Meta pondrá a disposición de sus usuarios un paquete de aplicaciones enfocadas al mundo fitness.

Con las gafas de realidad virtual podrá visitar sitios majestuosos (aunque virtuales) y, al mismo tiempo, hacer ejercicio sin salir de casa.

Publicidad

Un nuevo producto: Oculus Quest Pro

“Para extender lo posible en realidad virtual”, así define Zuckerberg las nuevas gafas Oculus que saldrán al mercado.

Permitirán experiencias más colaborativas, inmersivas, tienen un 75 % más de contraste en la imagen, un diseño más sobrio y, dice el CEO de Meta, son más cómodas de usar. Estas tendrían un precio de 1.500 dólares.