Make it Real es un bootcamp que forma desarrolladores Web y móviles con 7 años de trayectoria en Colombia y operaciones en Perú y México. Fundada por Germán Escobar, un emprendedor tecnológico apasionado por la educación. Al momento de fundar Make It Real tenía su empresa, Masiv, que cofundó. Junto a otros actores del ecosistema comenzaron a trabajar en la brecha de talento laboral en software que existe en la actualidad para acotarla cada vez más. El problema: las empresas de base tecnológica no encuentran el talento que necesitan.

Michael Sanabria es un pelado cucuteño de 24 años. Siempre le gustaron los videojuegos y había escuchado de la posibilidad de dedicarse al mundo de la programación, pero por cosas de la vida no tomó la decisión de hacerlo y, en cambio, se metió de ingeniero mecatrónico. Se graduó el año pasado y se dio con el muro predecible de no encontrar oportunidades con el enfoque de lo que había estudiado

Se acordó del bootcamp: “Tenía miedo de no recibir los resultados que esperaba. Si sí iría a conseguir un trabajo. No sabía qué pasaría. Empecé a buscar sobre bootcamps para inscribirme y me topé con Make it. Escuché los testimonios de la gente y las empresas, y me animé a entrar”.

Para entrar a Make it Real hace falta ser mayor de 18 años, tener conocimientos previos de programación: personas que tengan la lógica de programación, que hayan tenido un acercamiento así sea en otros lenguajes y hace muchos años y, claro, disponibilidad para el bootcamp que escojan.

Una vez adentro se llevó la grata sorpresa del “acompañamiento tan impresionante que te hacen. No solo eso, también las habilidades blandas que te pulen”, y recalcó también que “el ritmo del bootcamp es pesado, la verdad, pero cada clase me gustaba porque todo era aplicable”.

Mientras cursaba el campamento fue ubicando sus expectativas: “Yo era escéptico con poder entrar a Globant (empresa de tecnología). Era un sueño, yo la veía como un objetivo muy grande, pero en el bootcamp me dijeron que le metiera la ficha. Seguí todos los consejos que me dieron, gracias a Dios, y ahora estoy contentísimo”.

En el ecosistema digital, donde hay posibilidades de crecimiento para donde se mire, Michael ahora trabaja como Desarrollador Web Front End.

José Carlos Díaz tiene 30 años de edad y nació en Montería. Vino a estudiar el pregrado en Ingeniería Civil a Medellín, en la Universidad Nacional, y le gustó tanto que se quedó a vivir acá hace casi 14 años. Empezó a trabajar en empresas de ingeniería y se especializó en el área de “Aguas” y la ciencia de datos, haciendo estudios climáticos, hidrológicos e hidráulicos. Trabajó en esos temas por 9 años.