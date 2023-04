El Marketplace de Facebook prohíbe vender animales o servicios de limpieza

¿Qué productos no puedo vender en Facebook?

Entre los artículos que no pueden comercializarse están todos los que no sean productos físicos, es decir, que no se traten de un artículo real, por ejemplo: bromas, noticias u objetos perdidos.

Tampoco se permite ventas de servicios como limpieza de casas; ni aquellos cuya foto y descripción no coincidan con el anuncio.

La plataforma no acepta la venta ni compraventa de animales (esto incluye publicaciones de animales para dar en adopción).

Asimismo, los artículos relacionados con asistencia médica, como termómetros o kits de primeros auxilios, no están permitidos en las vitrinas de ventas.