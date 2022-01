2- Crecimiento en el uso de la nube: Las compañías seguirán migrando sus sistemas críticos a estos desarrollos. Inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas y análisis de datos se ofrecerán en forma de servicios. Llegarían más jugadores aparte Amazon, Microsoft y Google debido a las leyes antimonopolio que operan en algunos países.

3- Computación Cuántica no para: Todo apunta a que tendrá un crecimiento en la integración con las infraestructuras informáticas clásicas. Su papel principal: el procesamiento de datos especializados. Esta tecnología promete además disminuir el uso de energía, haciendo que sean computadores más rápidos y eficientes que los tradicionales.

4- Un buen año para los videojuegos: Nintendo ya anunció su nueva versión de Pokémon, Leyendas Pokémon: Arceus, que se lanza el 28 de enero. Llega la segunda parte de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Xbox trae CrossfireX (10 de febrero). Las entregas de PlayStation 4 y 5 también darán mucho de qué hablar entre los gamers.