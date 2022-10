Su oficina queda en el barrio Laureles, es un lugar sencillo y con pocos elementos: hay un escritorio, un par de muebles, un cuadro. No más. No hay rastro de pinturas por ningún lado, las paredes son grises. El único asomo de arte es un mural de su popular graffiti de un bicho en colores negro y blanco que decora la entrada.

Está de pie y mueve las manos. Viste como casi siempre se le ve: bermuda de jean, tenis, medias blancas hasta los tobillos y camiseta negra y ancha. Mueve el cuerpo y no está bailando, no. Está dándole forma a la obra: la pantalla del iPad deja ver cómo manipula los pinceles desde todos los ángulos. Hace una bolita, le saca las manos, los pies. Le da forma.

—A mí me interesa mucho la diversión, disfrutar, ver las cosas con los ojos de la niñez, dice La Plaga.

Y se le nota. Desde hace un año que comenzó a crear obras con Realidad Virtual volvió a ser niño, a divertirse muchísimo más haciendo lo que tanto le apasiona y lo mantiene vivo: grafitis, solo que esta vez es en las paredes del metaverso.

—Siempre en esa búsqueda de nuevos medios para expresarme, llegaron a mi vida otros formatos como el videoclip y el vestuario, pero la RV me deslumbró. Con las apps que encontré en este nuevo universo he logado asemejar a lo que es pintar un muro en el mundo físico. Aquí también se me exige las posiciones de pintar como en la calle, estar de pie, agacharme, pero con pintura infinita y con menos cuidado de que me vea la gente. En el VR me siento más seguro y estoy el tiempo que quiera.