Nikol Sofía Carmona Montes ahora prefiere tripular drones que jugar fútbol. Nació hace 13 años en Mutatá, Antioquia, pero llegó a Medellín a estudiar y encontrar mejores oportunidades

Ese gusto por volar pequeños aviones no tripulados, algo que veía solo en la películas, lo descubrió luego de asistir sagradamente durante cuatro sábados al taller de armado y programación de drones en el Centro del Valle del Software y en el Parque Biblioteca San Javier.

Con este proyecto de la Secretaría de Innovación Digital de Medellín se busca fortalecer el uso y apropiación tecnológica en la población infantil y juvenil de la ciudad como método de creación de capacidades y conocimientos que les permita potenciar sus habilidades para los mercados labores del futuro, teniendo en cuenta que la mayoría de los jóvenes tienen un acercamiento temprano con la tecnología, pero solo unos cuantos alcanzan a interactuar con drones, dado su costo.

“Esta fue una experiencia única, me siento privilegiada de ser una de las primeras jóvenes en Colombia en programar un dron”, dijo Carmona.

Así como Nikol, otros nueve jóvenes de este sector, con edades entre los 13 y 17 años, recibieron capacitación a través de la metodología de enseñanza STEAM, modelo pedagógico que agrupa cinco áreas del conocimiento: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Valeri Moreno, de 14 años, también asistió a esta actividad académica: “Cuando llegué no tenía muchas expectativas porque no sabía nada, pero me ayudaron mucho, justo ahora cuando empezamos a volar los drones sentí un hormigueo en el ombligo por la emoción, fue una sensación muy bonita”.