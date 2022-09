El pasado 21 y 22 de septiembre se desarrolló SEOnderground 2022 en Medellín, un evento en el que se reunió a referentes del llamado Search Engine Optimazation (SEO), de la talla de Claudio Cabrera, actual SEO Manager del medio The Athletic, que hace parte del grupo editorial del The New York Times y Alejandro González, SEO Growth Manager en Platzi; entre otros.

Pero para entender la importancia del evento vamos a responder lo fundamental.

¿Qué es SEOnderground?

Según los organizadores, es un evento en el que convergen expertos de diferentes ramas del marketing digital, con el fin de darle una visión innovadora a los asistentes, que van desde empresarios y emprendedores, hasta profesionales del sector de la publicidad, el marketing y los medios de comunicación en general.