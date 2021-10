¿Cómo lo hacen? A través de correos fraudulentos (phishing), mensajes de texto (smishing) o llamadas que simulan ser de estas entidades comerciales (vishing).

Publicidad

En el caso del phishing, generalmente la información que envían en estos correos falsos tienen un carácter urgente, es decir, son mensajes que tienen como fin captar atención de la víctima y crear la trampa.

A propósito, según el informe Panorama de Amenazas en América Latina 2021 de Kaspersky, Colombia ocupa el quinto lugar de los países de la región más afectados por phishing: 11.09 % de usuarios registraron algún intento de ataque.

“No debemos perder de vista que los ciberdelincuentes también van perfeccionando sus métodos y cada vez son más hábiles para promover supuestas ofertas a través de vínculos que simulan ser de sitios oficiales, ya sea de bancos o almacenes”, dijo Daniela Álvarez de Lugo, experta en Kaspersky.

Ante estos riesgos, la empresa de seguridad informática comparte las siguientes recomendaciones:

- No hacer clic en enlaces recibidos mediante mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones de mensajería con supuestas ofertas y que sean sospechosos.

Publicidad

- Comprobar siempre las direcciones de los sitios web a los que remiten las ofertas (dirección del enlace y el correo electrónico del remitente) para asegurar que sean seguros.

- Si una oferta suena demasiado buena para ser verdad, seguramente es una estafa.

- No abrir archivos adjuntos de sitios web de compras que no conoce o plataformas en las que no confía.

- Revisar las opiniones de los sitios de compra online para tener una idea sobre si son o no seguros antes de introducir la información de su tarjeta de crédito.

- Nunca guardar la información de su tarjeta en ninguna página web.

Publicidad

- Ignorar los mensajes que solicitan la desactivación de los sistemas o software de seguridad para completar alguna transacción.

- Para las aplicaciones bancarias o acceso a su banca en línea, crear contraseñas fuertes y únicas que incluyan letras minúsculas y mayúsculas, números y puntuación, y active la autenticación de dos factores si la app.

- En caso de que reciba un SMS, correo electrónico o llamada relacionada con alguna de sus cuentas bancarias, comunicarse de inmediato con su banco para comprobar que todo está en orden.

- Usar soluciones de seguridad confiables en su teléfono para bloquear las aplicaciones, sitios web y archivos sospechosos.