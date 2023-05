¿Cuál es el origen científico del Déjà vu?

Este año la revista Scientific American publicó su artículo What Causes Déjà vu en el que trajo de nuevo la discusión sobre este fenómeno que le hace sentir a las personas que lo que están viviendo ya había ocurrido antes.

En algún momento de su vida seguro le pasó que entró a una habitación acompañado de alguien por primera vez y tuvo la sensación de que ya lo había vivido o, quizás, que se fue de viaje a un país que no conocía y tuvo la sensación de que ya había estado ahí.

El procesamiento dual (2 procesos cognitivos momentáneamente fuera de sincronía), neurológico (convulsiones, interrupción en la transmisión neuronal), memoria (familiaridad implícita de estímulos no reconocidos) y atencional (percepción desatendida seguida de percepción atendida).

Esta sensación puede ser por un error del cerebro. Al entrar a un lugar desconocido se activan zonas cerebrales por recuerdos pasados. El lóbulo temporal medial es el responsable de detectar la familiaridad entre las escenas ya vividas y lo que se vive en el momento.

El científico Akira Robert O’Connor fue citado en la revista norteamericana, en esta reciente investigación: “Este lóbulo se encuentra justo detrás de la sien y juega un papel importante en la codificación y recuperación de recuerdos que puede dispararse con demasiado entusiasmo sin ninguna razón en particular”. El hipocampo consolida la memoria de largo plazo.

No todos son iguales ni tienen la misma causa

Existen dos tipos de déjà vu: los que se disparan en momentos específicos como en un viaje o al entrar a un lugar desconocido. Estos son más frecuente en los adolescentes porque “los cerebros de los jóvenes son un poco más excitables y propensos a disparar recuerdos más rápido en lugar de contenerse”, escribió O’ Connor en la publicación.

Hay otros que se deben a trastornos neurológicos, llamados también déjà vu patológicos. Son aquellos que ocurren sin causa aparente, sin ningún detonante.

Sin embargo, la neuróloga epileptóloga Vanessa Benjumea Cuartas aclaró que inicialmente el déjà vu no es en sí un trastorno neurológico. Incluso, en los adolescentes, es común. Lo que no es común es que continúen con frecuencia en otras etapas de la vida. Eso podría indicar que algo no anda bien en su cerebro.

Cuidado con estos déjà vu

Todavía no se ha aclarado la naturaleza de los déjà vu que se desatan por una situación específica como entrar a un lugar desconocido o viajar a otro país, sin embargo, los patológicos se han estudiado y neurólogos han encontrado ciertas respuestas.

“En los estudios con registros intracerebrales y de estimulación intracerebral, hasta el momento, se dice que estos ocurren por una alteración en las conexiones entre estructuras del lóbulo temporal mesial, especialmente la corteza entorrinal y el hipocampo, que tienen que ver con el almacenamiento de memoria a corto plazo y el acceso a esta misma memoria y estas alteraciones en las conexiones pueden ocurrir por epilepsia o demencia”, explica Yamile Calle López, neuróloga y epileptóloga del Hospital Universitario San Vicente Fundación Medellín.