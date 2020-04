Un nuevo planeta alienígena podría ser el más parecido a la Tierra hasta ahora

Los astrónomos de la Facultad de ciencias exactas de la U. de A., Mario Sucerquia y Jorge Zuluaga , comentaban sobre la zona de habitabilidad en su grupo de estudio en astrobiología Ameba . En la charla virtual explicaron que esta es bastante exclusiva y que para encontrar rastros de vida de cualquier tipo no solo se requiere que el planeta no este ni tan cerca de su estrella que se achicharre, ni tan lejos que se congele (esto para poder alojar agua líquida), sino que también se necesita una atmósfera, un efecto invernadero, que este mundo tenga la gravedad suficiente para retener vapor de agua, es decir, aire. Mucho más que agua líquida se requiere para ilusionar a los astrónomos con un planeta que pueda albergar vida.

Todavía hay mucho que se desconoce sobre el Kepler-1649c, incluyendo su atmósfera, que podría afectar a la temperatura del planeta. Los cálculos actuales del tamaño del planeta tienen márgenes de error significativos, al igual que todos los valores de la astronomía al estudiar objetos tan lejanos.

No obstante, los planetas rocosos que orbitan las enanas rojas son de particular interés astrobiológico (el campo de conocimiento que estudia la vida en el universo). Sin embargo, los astrobiólogos necesitarán mucha más información sobre este planeta para poder calibrar si es prometedor para la vida tal y como la conocemos.

“Hay otros exoplanetas que se estima que están más cerca de la Tierra en tamaño, como TRAPPIST-1f y, según algunos cálculos, Teegarden c. Otros pueden estar más cerca de la Tierra en temperatura, como TRAPPIST-1d y TOI 700d. Pero no hay ningún otro exoplaneta que se considere más cercano a la Tierra en ambos valores que también se encuentre en la zona habitable de su sistema”, se lee en el comunicado de la Nasa.

En este trabajo el equipo de investigadores se dedicó a explorar los falsos positivos. Y hay muchos en los datos del Kepler, porque muchas cosas aparte de los planetas en órbita pueden causar disminuciones en el brillo estelar (ver video).

“De todos los planetas mal etiquetados que hemos recuperado, éste es particularmente excitante, no solo porque está en la zona habitable y en el tamaño de la Tierra, sino por cómo podría interactuar con este planeta vecino”, dijo Andrew Vanderburg, un investigador de la Universidad de Texas en Austin y primer autor del artículo publicado ayer en The Astrophysical Journal Letters. “Si no hubiéramos revisado el trabajo del algoritmo a mano, nos lo habríamos perdido”.

El Kepler-1649c orbita su pequeña enana roja tan cerca que un año en el Kepler-1649c equivale a solo 19,5 días terrestres. El sistema tiene otro planeta rocoso de aproximadamente el mismo tamaño, pero orbita la estrella a aproximadamente la mitad de la distancia de Kepler-1649c, de forma similar a como el planeta Venus órbita el Sol a aproximadamente la mitad de la distancia de la Tierra. Las estrellas enanas rojas están entre las más comunes de la galaxia, lo que significa que planetas como este podrían ser más comunes de lo que se pensaba anteriormente.