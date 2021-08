Un sueño colectivo

A Matías Acevedo Santa, uno de los alumnos involucrados en el proyecto le emociona saber que todo lo que ha aprendido sobre Lucy lo pueda ver en vivo y en directo, “la misión Lucy se trata de ir a los asteroides troyanos para conocer un poco mejor los orígenes de la Tierra”, cuenta.

Sara Lucía Muñoz López, del grado cuarto, también está muy enterada de la misión Lucy porque la está estudiando desde hace meses, “es una nave que no está tripulada y viajará a estos asteroides que son como un enjambre de cuerpos rocosos localizados sobre la misma órbita de Júpiter. Según la Nasa, los troyanos son cápsulas del tiempo que guardan pistas sobre el nacimiento del Sistema Solar”.

Ella añade que está feliz de poder viajar, “casi me caigo de la silla de la emoción y no me la he podido creer” e invitó a todos los niños a soñar en grande, “cumplan sus sueños, investiguen más y si quieren ser astronautas, pueden serlo”.