El cielo de diciembre que despedirá 2019

21-22 de dic: Lluvia de estrellas

Los meteoros o estrellas fugaces corresponden al polvo dejado por el cometa Tuttle, descubierto en 1790. Como la luna estará desapareciendo, la falta de luz debería posibilitar la visibilidad de esta lluvia de estrellas que puede aparecer en cualquier parte del cielo. Eso sí, el mejor lugar para mirar será la constelación de la Osa Menor, que se verá en las madrugadas y mirando hacia el norte.



22 de diciembre: el día más corto

El Polo Sur de la Tierra alcanzará su posición más austral en el cielo el próximo 22 de diciembre. A las 5:19 de la mañana se inclinará hacia el Sol y se producirá lo que se conoce como solsticio de invierno.



23 de dic: conjunción planetaria

Mire hacia el oriente. Un cachito de luna apuntará hacia el planeta Marte desde las 4:00 a.m. Ya casi al amanecer se unirá Mercurio en medio de la Luna y el Sol, que tal vez no logre verse debido a la luz matutina.



Todo el mes: no se pierda a orión

Su estrella Betelgeuse es una gigante roja. Para verlo, busque la estrella de este color o las tres conocidas como Reyes Magos. Al principio de la noche podrá verla en el oriente desde las 8:00 p.m. y cada vez más temprano.



28 de dic: un viajero interestelar

El pasado 8 de diciembre, alcanzó el perihelio, que es el punto más cercano al Sol en su viaje por este Sistema Solar. Y ahora emprenderá el regreso hacia el espacio interestelar, aunque antes, el próximo 28 de diciembre, pasará muy cerca de la Tierra, a 290 millones de kms, unas dos veces la distancia de la Tierra al Sol. Con telescopios profesionales.