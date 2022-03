Tiene muy buena RAM: 8GM, esto significa que más aplicaciones pueden funcionar al mismo tiempo. Su almacenamiento interno es de 128 GB, perfecto para acompañar las tareas del día a día. La pantalla mide 6,5 pulgadas. Carga 50 % en 26 minutos y llega al 100 % en 70 minutos (uno de los más rápidos de este grupo). El peso es de 189 gramos. Aunque su color tornasol llama mucho la atención, al igual que el Realme 9i su material en la parte trasera no es en acabado mate, lo cual hace que queden huellas de los dedos. Un punto muy positivo: trae audífonos.

Es liviano (190 gramos) y delgado (8,4 mm de espesor) por su diseño interno. La batería logra cargar 50 % en 27 minutos y llega al 100 % en 69 minutos (de los más rápidos en este ejercicio). La pantalla es de 6,6 pulgadas. Cámara trasera de 50 MP (modo nocturno, fotos más nítidas), lente de 2 MP para hacer retratos y sensor macro 2 MP; la cámara frontal: 16 MP. La memoria RAM es de 5 GB y la de almacenamiento hasta 128 GB. El material en la parte trasera, al no ser en acabado mate, es fácil que se llene de huellas.

- Un mito que desmienten los expertos: la primera carga no debe llegar al 100%, ni tiene que dejarlo conectado durante toda la noche y apagado, esto no se necesita porque los celulares actuales están calibradas desde su fabricación.

- Sobre los megapixeles (MP) de las cámaras, estos no garantizan buenas fotos, fíjese más bien en los tipos de lentes y sensores.

Lo no tan bueno: Su carga no es tan rápida como la de su competencia y su batería es muy grande. Además tiene solo 6 GB de RAM”.

Lo no tan bueno: “La tasa de refresco de su pantalla es de 60 Hz, lo que se queda corto para los jugadores más exigentes”.

Lo no tan bueno: “Baja tasa de refresco en su pantalla, lo cual queda corto para los jugadores más exigentes”.

Lo no tan bueno: “Tiene buena cámara principal pero la cámara macro es de baja calidad, además no tiene lente gran angular”.

Lo no tan bueno: “Tiene muchas apps redundantes instaladas, algunas se pueden eliminar, pero otras no”.

Nokia G50

Lo bueno: “Software de Android Puro y buena batería”.

Lo no tan bueno: “Su pantalla no llega a los bordes, un diseño anticuado. Su carga no es tan rápida para su capacidad de batería”.