En el Urabá antioqueño las audiencias de EL COLOMBIANO reportan desde desorden en la organización de los comicios hasta presuntas infracciones a la ley electoral.

Esteban Manco, candidato a las curules de paz por Urabá, aseguró que las personas se han encontrado con obstáculos para votar. “Yo inscribí mi cédula de ciudadanía en el municipio de Apartadó, en el corregimiento de El Reposo. Hacia las 8:20 de la mañana me dirigí a votar y me dicen que no aparezco en el censo electoral”.