Propuesta de reforma no habla del mercado laboral ni de protección a la vejez

“La propuesta de reforma tributaria en términos generales está muy alineada con la planteada desde Fedesarrollo. Me refiero a nuestra propuesta de reforma integral, donde hay un capítulo tributario que coincide en muchos puntos con esta versión preliminar. Como, por ejemplo, hacer más progresivo el impuesto de renta, en términos de eliminar la mayoría de exenciones para las empresas y también no incrementar el descuento en renta por el pago del ICA, que se mantiene en 50 %. Ampliar gradualmente la base gravable del IVA para evitar que los beneficios lleguen a las personas con altos ingresos. Y por otro lado ampliar la compensación del IVA al 40 % de la población de más bajos ingresos. Muy importante, robustecer los ingresos verdes (la creación de tres nuevos impuestos y el fortalecimiento del impuesto al carbono). Hay cosas que no nos gustan, por ejemplo, no se toca el tema de las zonas francas, especialmente las unipersonales, con un tratamiento preferencial excesivo. No nos gusta el impuesto al patrimonio de forma permanente, que es un impuesto que se abandona en el mundo. No entendemos por qué se están eliminando los exentos y no los excluidos del IVA. No se habla tampoco del mercado laboral ni del esquema de protección a la vejez”