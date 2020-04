Pasar de la educación presencial a la virtual de forma inmediata ha dado lugar a la denominada “enseñanza-aprendizaje remota de emergencia”, que dista de lo que en realidad es una educación online propiamente dicha. Y es que esta última se caracteriza por aportar experiencias de aprendizaje planificadas y diseñadas con antelación en una plataforma educativa adecuada, lo que no está sucediendo en muchos casos, asegura el informe The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning, elaborado por investigadores estadounidenses.

Expertos en educación online, así como fuentes especializadas consultadas por Educaweb, comparten algunos consejos:

1. Formarse en educación online en la medida de lo posible. 2. Contar con una plataforma educativa que funcione como aula virtual. 3. Dedicar tiempo a rediseñar el curso y crear una guía de ayuda al alumnado. 4. Basar la docencia en actividades online que sean atractivas para el alumnado. 5. Planificar las actividades docentes y establecer horarios. 6. Mantenerse en contacto con el alumnado y motivarlo a interactuar. 7. Realizar retroalimentación y evaluación continua. 8. Establecer y acudir a las redes de docentes. 9. No olvidar atender a nivel emocional a los estudiantes.