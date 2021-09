Piedad Córdoba y su metida de pata

Se desconocen los motivos por los cuales la exsenadora Piedad Córdoba no quiso cumplir con los requisitos de entrada a Colombia exigidos por Migración. Su paso por la frontera con Venezuela en silla de ruedas, debido a una fractura en un pie, no es justificación para no haber realizado el registro correspondiente y deja, más bien, la sensación de que no quería que quedara constancia de este viaje de regreso a Colombia. Los honores exigen siempre responsabilidad y coherencia, y más cuando se pretende liderazgo