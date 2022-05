Finalmente, Suecia y Finlandia han decidido dejar atrás su neutralidad y unirse a las fuerzas de la Otan. Durante décadas defendieron su postura, mientras Washington y Moscú sostenían una serie de enfrentamientos constantes de los que estos dos países nórdicos preferían mantenerse alejados. Pero la invasión de Ucrania no permite ya medias tintas y hasta Suiza, otro país que enarbola la bandera de la neutralidad, se plantea reconsiderar su postura mientras observa cómo Rusia es capaz de acabar con un país soberano, democrático e independiente si se cruza en el camino de sus intereses.

La solicitud de los dos países nórdicos, que se formalizó el pasado miércoles, ha sido calificada como un paso histórico, porque si se llega a concretar significará que uno de los grandes temores de Putin se convertirá en realidad: la ampliación de la Otan hasta la mísmísima frontera noroccidental rusa. Y, con ella, la posibilidad para Suecia y Finlandia de invocar el artículo 5, que habla de la defensa colectiva, es decir, cualquier ataque a un miembro de la Otan se considera un ataque colectivo para el resto de miembros.

El caso suizo no es tan radical todavía, pero sí muy llamativo si nos atenemos a su pasado de neutralidad. Su ministra de Defensa ha dicho que podría haber cambios en el concepto de lo neutral y se encuentran preparando un informe sobre opciones en materia de seguridad. Esta forma de acercarse a la Alianza constituye en sí misma una ruptura con la tradición de no tomar partido que, para muchos, ayudó a Suiza a prosperar pacíficamente y a mantener un papel especial como intermediario internacional.

La última guerra en la que participó Suiza fue en 1815; posteriormente, en 1907, durante la Convención de La Haya, se estableció que el país alpino no participaría en conflictos armados internacionales, no favorecería a las partes beligerantes con tropas o armamento y no pondría su territorio a disposición de los bandos enfrentados. Hasta que el conflicto ucraniano volvió a reabrir el debate, y hasta el presidente suizo ha intervenido para decir que “la neutralidad no es un dogma” y que “no responder con sanciones podría favorecer al agresor”. Sin embargo, el apoyo de la población al ingreso en la Otan sigue siendo minoritario, aunque vaya en aumento.

Los suecos, por su parte, se han encargado de decir por activa y por pasiva que su decisión de solicitar ser miembros de la Otan “no es algo contra Rusia”, sino que es lo que más le conviene a la nación. Consideran que la posibilidad de que Suecia sea el único país de la región báltica fuera de la Alianza podría dejarlos en una posición muy vulnerable. Y lo que ha llamado poderosamente la atención es que en esta decisión están totalmente de acuerdo tanto los líderes del gobierno como los de la oposición.

Y los finlandeses, a su vez, han dicho que Rusia no es el vecino que creían. Vecino con el que comparten 1.300 kilómetros de frontera, que es mucho más poderoso que ellos y que ya los invadió en 1939. Ahora, tras la invasión a Ucrania, la población finlandesa cambió su postura y un abrumador 76 por ciento dijo estar a favor del abandono de la neutralidad.

Frente a este cambio en sus posturas, la reacción de Putin no se ha hecho esperar. Ha dicho que no tiene problemas con Finlandia y Suecia ni disputas territoriales, pero que la expansión de la infraestructura militar en su territorio exige una reacción desde Moscú. No se tiene claro en qué consiste esta última, pero, por lo pronto, los rusos observan con atención cada uno de los movimientos que se dan en esos dos países.

Habrá que esperar a que los acepten en un par de meses, si se logra manejar por vía diplomática la renuencia de Turquía a aceptarlos como miembros. Esto es importante porque su ingreso depende de la decisión unánime de todos los países de la Alianza. Los turcos se oponen aduciendo que Suecia y Finlandia reciben a los kurdos como refugiados políticos, pero, dado que otros países también lo hacen, no parece que este vaya a ser un escollo insalvable. Amanecerá y veremos. Sin embargo, el giro hacia la no neutralidad ya se ha dado. Ya se verá el beneficio real que trae a estos países el hecho de darle un giro a su postura