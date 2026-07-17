Retenes mortales en Estados Unidos

La muerte de dos migrantes en territorio estadounidense en menos de una semana, bajo la sombra de persecuciones de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reactiva una dolorosa alarma global sobre el costo humano de la política migratoria en la era de Donald Trump. Detrás de las frías estadísticas y los encendidos debates de campaña, yacen tragedias humanas irreparables.

El 13 de julio murió en Biddeford, Maine, el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años y oriundo de Bucaramanga. Días antes, en Houston, Texas, había muerto el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, baleado por agentes durante una persecución. Ambas muertes se produjeron bajo dudosas versiones oficiales que han sido cuestionadas por testigos directos que aseguran que las víctimas nunca intentaron utilizar sus vehículos como armas contra la autoridad.

El impacto de estas tragedias trasciende el dolor familiar y se convierte en un factor de constante zozobra para la comunidad colombiana. La muerte de Durán Guerrero —que dejó tras de sí una esposa y una hija de tres años— ha encendido las alarmas entre los miles de connacionales que residen en Estados Unidos, quienes hoy enfrentan una suerte de ruleta rusa: la irregularidad migratoria, ya sea real o presunta, no solo implica el riesgo de la deportación, sino el peligro de perder la vida en un retén vial.

La zozobra agudiza el sentimiento de desarraigo y la vulnerabilidad de una comunidad que aporta a la economía y cultura del país que la acoge, y se ve ahora sumida en el miedo ante el endurecimiento de los operativos de control.

También deja al descubierto la inestabilidad discursiva de la Casa Blanca. El martes 14 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a instancias de la senadora republicana Susan Collins, ordenó a ICE suspender la mayoría de los retenes de tráfico como método de persecución contra los indocumentados —una decisión que el propio “zar fronterizo” Tom Homan describió como una “pausa temporal” para revisar protocolos y equipar a los agentes con cámaras corporales—. La tregua duró apenas un día. El miércoles, el presidente Trump desautorizó la medida de su propio gabinete afirmando que Estados Unidos “no puede darse el lujo de renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE contra el crimen: la parada de tráfico”.

El mandatario afirmó en sus redes sociales que los agentes están haciendo “un gran trabajo, uno que hay que hacer”, les ordenó ser “juiciosos, justos e inteligentes” y calificó los retenes como una herramienta indispensable para combatir el crimen. Esta contradicción evidencia la encrucijada de cumplir a rajatabla una de sus promesas electorales más viscerales —las deportaciones masivas y la meta autoimpuesta de 2.000 arrestos diarios— o frenar ante las letales consecuencias y el costo político que provocan estas intervenciones directas en las calles.

El caso de Durán Guerrero ya escaló al plano diplomático. La Cancillería colombiana exigió a Washington una investigación “pronta, transparente e imparcial”, y el presidente Gustavo Petro calificó lo ocurrido como un asesinato y pidió al consulado en Estados Unidos presentar una acusación formal contra el agente señalado. Más allá de la controversia que suelen generar sus pronunciamientos, el episodio toca de cerca la fibra de nuestro país y nos obliga a reflexionar sobre la desprotección estructural que sufren los ciudadanos que buscan un futuro lejos de las fronteras. La justificación de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado no puede convertirse en un cheque en blanco que valide la fuerza letal ante sospechas o faltas administrativas.

Los testimonios civiles que contradicen los informes del DHS —vecinos que hablan de disparos contra un vehículo que ya no era una amenaza, un padre que asegura que su hijo cumplía con cada requisito migratorio exigido— exigen esa investigación independiente. Si las instituciones de un Estado de derecho como el estadounidense son incapaces de fiscalizar con rigurosidad el accionar de sus propios cuerpos policiales, la confianza en el sistema se fractura de manera irremediable.

Las paradas de tráfico o retenes de carácter aleatorio se han transformado en trampas mortales que priorizan la detención migratoria sobre el valor supremo de la vida humana.

Hoy, en la esquina de las calles Hill y Pool en Biddeford, un pequeño altar de flores y velas le recuerda a quien pase por ahí que el destino de millones de personas no pueden seguir supeditados a la volatilidad de un mensaje presidencial ni al cálculo electoral que se alimenta del miedo.