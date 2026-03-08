¿Qué implica el triunfo de Paloma?

Las elecciones del 8 de marzo dejaron un hecho político difícil de ignorar: la gran ganadora fue la Gran Consulta por Colombia y, en particular, Paloma Valencia. Su triunfo no solo le da un impulso clave para entrar en la lista corta de finalistas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, sino que también reconfigura el mapa electoral al convertirla en una contendora de peso para disputarle los votos de la derecha a Abelardo de la Espriella.

Los números de las consultas de ayer son elocuentes. La Gran Consulta obtuvo 5’842.045 votos (con el 99,5 % de las mesas contabilizadas), lo cual significa que superó los 5’584.758 votos de la Consulta del Pacto Histórico en la que participó Gustavo Petro hace cuatro años, la misma que terminó llevándolo a la Presidencia. Incluso supera en casi un 50 % los 4,1 millones de votos obtenidos hace cuatro años por la consulta de la centro derecha que ganó Federico Gutiérrez.

Se trata de un logro aún más meritorio si se tiene en cuenta que, en esta ocasión, la Gran Consulta —con excepción del Centro Democrático— no contó con el respaldo de los partidos tradicionales que suelen acompañar este tipo de ejercicios: el Liberal, el Conservador o la U. Tampoco contó con sectores de una derecha más radical, a quienes el candidato Abelardo de la Espriella les pidió expresamente no votar en la consulta.

También resulta revelador comparar los resultados de la Gran Consulta (5,8 millones de votos) con los del Pacto Histórico (4,4 millones) y los del Centro Democrático (3 millones), los dos partidos más votados al Senado. Aunque una elección al Congreso es distinta a una presidencial, no deja de llamar la atención que esta consulta, esencialmente antipetrista, haya superado en votos al partido de Petro. Más aún, que también haya obtenido más votos que el propio Centro Democrático, lo cual sugiere que el sentimiento antipetrista de esta alianza va mucho más allá del partido fundado por Álvaro Uribe.

La ganadora de la consulta, Paloma Valencia, obtuvo 3,2 millones de votos, cerca del 25 % del total. Si esa proporción pudiera trasladarse a las encuestas presidenciales, la ubicaría en una posición protagónica dentro de la contienda.

Un segundo resultado relevante es la sonora derrota de Roy Barreras y Daniel Quintero en la consulta del “Frente por la vida”. Si bien el exembajador en el Reino Unido resultó ganador, en este caso se aplica la famosa frase de Francisco Maturana al revés: ganar es perder un poco. Barreras había hablado de alcanzar 4 millones de votos, pero entre él y Quintero apenas lograron superar los 480.000. Más allá de que Roy haya quedado habilitado como candidato para la primera vuelta, la conclusión política parece clara: el candidato de la izquierda es Iván Cepeda.

Cabe anotar, además, el muy pobre desempeño del exalcalde Daniel Quintero en Medellín (21.077 votos) y en Antioquia (44.469). Una votación que sin duda llamará la atención de Gustavo Petro, quien hasta ahora creía que Quintero era carta fuerte en el departamento. La dimensión de su derrota es tal que en Medellín Paloma Valencia (739.441 votos) obtuvo una votación 16 veces superior.

En cuanto a la consulta de Claudia López, si bien los 573.989 votos que obtuvo (617.960 en total su consulta) no son una cifra despreciable, tampoco parecen suficientes para proyectarla como una figura con verdadero protagonismo en la primera vuelta presidencial.

No es descabellado pensar que los resultados de este 8 de marzo dejan configurado un tarjetón interesante para el primer tiempo del partido por la Presidencia el próximo 31 de mayo. Más allá de que puedan aparecer otros nombres, hay cuatro aspirantes que hoy parecen tener opciones reales en esa primera vuelta: los dos que lideran las encuestas, Iván Cepeda en la extrema izquierda y Abelardo de la Espriella en la extrema derecha; en un tercer carril aparece Paloma Valencia, en el espectro de la centro derecha; y Sergio Fajardo, con cierto margen de maniobra en el centro y la centro izquierda.

Por supuesto, muchas cosas pueden ocurrir en estas 12 semanas. En el caso de Paloma Valencia, si bien el triunfo le da un impulso importante, su avance dependerá de la manera como logre repotenciar su campaña y, sobre todo, de cómo logre integrar a los otros candidatos que participaron en la Gran Consulta. No solo porque ellos aportaron 2,6 millones de votos, sino porque representan una gama amplia de talentos y posiciones ideológicas que sin duda pueden fortalecer su proyecto político.

Así mismo, el modesto resultado de Claudia López o el pobre resultado de Roy le dejarían un mayor espacio a Sergio Fajardo, quien podría intentar conquistar votos tanto de la izquierda como del centro en la primera vuelta y convertirse así en un candidato viable para la segunda.

En cuanto al Congreso, los resultados estuvieron dentro de lo esperado. El Pacto Histórico y el Centro Democrático se ubican como las dos principales fuerzas políticas del país, y ambas aumentaron el número de sus senadores: el primero pasó de 20 a 25, y el segundo de 13 a 17. Sin embargo, a la hora de hacer las cuentas hay que recordar que la izquierda de Petro ya no contará en su coalición con las cinco curules que tenía el partido Comunes de las Farc, ni con otras dos de partidos como Mais y Aico. Por su parte, la derecha contaría con tres nuevas curules obtenidas por Salvación Nacional.

El resultado final es un Senado relativamente equilibrado entre la izquierda y la derecha, con los demás partidos ubicados en el centro del tablero. Conviene advertir, sin embargo, que todas estas cifras son preliminares, pues corresponden al conteo inicial y aún falta el escrutinio definitivo.

El resultado del Pacto Histórico tiene algo de paradójico. Podría decirse que, a pesar de los múltiples escándalos que han rodeado al gobierno de Gustavo Petro, el aumento de sus curules constituye un resultado positivo. Pero también es cierto que, pese a haber desplegado una intensa campaña de tarimas y proselitismo apoyada por varias entidades del Gobierno, el resultado dista de ser arrollador.

En cualquier caso, un Congreso firme en la defensa de la democracia será fundamental en los próximos años para contener las tentaciones autocráticas que podrían abrirse paso a través de una eventual Asamblea Constituyente.