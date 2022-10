En un hecho bien extraño, por decir lo menos, el director de Planeación Municipal de Medellín, Sergio López, anunció este lunes cuál será el consorcio encargado de construir la nueva línea del metro. La unión temporal que ganó la licitación (o que va a ganar) se llama Metro de la 80 y está integrada por China Railway Construction Company-CRCC, y por Mota-Engil, de Portugal y su filial en Colombia.

En el programa Nos cogió la noche, del canal local Cosmovisión, López dijo muy campante que las firmas del consorcio “no tienen sanción en Colombia, la oferta económica que hacen está dentro del presupuesto... por ello, son los ganadores”. Tal vez sea esta la primera vez en la historia del país que un funcionario público no solo se anticipa a anunciar una decisión para la cual se tenía otra fecha específica (21 de octubre) sino que además lo hace en medio de una entrevista periodística.

La contratación de obras públicas tiene que seguir un debido proceso, una suerte de protocolos y rituales, que deben ser respetados para garantizar a los competidores unas reglas de juego claras y al público en general que los recursos de sus impuestos van a ser bien utilizados.

Será la Procuraduría la encargada de determinar si López incurrió en algún tipo de irregularidad o si de alguna manera se pudo viciar la licitación, pero por lo pronto el episodio deja un sabor de ligereza en la manera como se maneja un proyecto de tanta importancia como este.

Pero la ligereza no paró allí. Como si esto fuera poco, en la misma entrevista, López, que además de director de Planeación está al frente del proyecto de la nueva línea del Metro, al hablar de una de las firmas que conforman la Unión Temporal dio muestras de un desconocimiento protuberante: según él, la empresa China Railway Construction Company - CRCC, que ganó la licitación, se habría ganado también la construcción del Metro de Bogotá, y del Regiotram de Cundinamarca. Dijo López: “Metro de Bogotá, se lo ganó CRCC, Regiotram de Occidente que es una línea entre Bogotá y Soacha, también lo va a hacer CRCC (...) Es la fábrica de trenes más grandes en el mundo”.

Pero, oh sorpresa, eso no es cierto. La construcción del Metro de Bogotá está a cargo de China Harbour Engineering Company Limited, también conocida como CHEC. En consorcio con Xian, que será la operadora. Y la que se ganó la construcción del Regiotram de Occidente de Cundinamarca se llama China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC).

En China hay muchas empresas estatales o cuasi estatales pero eso no significa que sean la misma empresas ni que sean socias. De hecho compiten en licitaciones. Sin duda, genera gran preocupación que el director del proyecto Metro, que tiene que evaluar las compañías concursantes, las confunda y les atribuya logros o ejecuciones que son de otras empresas.

Otro aspecto que preocupa es que se haya presentado una sola oferta. De 42 empresas que se mostraron interesadas solo apareció al final una. ¿Qué pasó? ¿Por qué tantas desistieron?

Es cierto que este tipo de convocatorias al principio son concurridas y al final se decantan los verdaderos interesados. Pero para un proyecto tan costoso se espera que por lo menos sobrevivan dos o tres. No huele bien, ni es recomendable ni es bueno para ningún proyecto, en términos de trasparencia y de ventaja competitiva para el Estado, que haya un solo proponente para construir la obra.

Llama la atención además que la Alcaldía haya tenido que prorrogar tres veces el plazo para presentar propuestas. Pudo ocurrir, por ejemplo, que se necesitó ese tiempo para que el único oferente finalmente se decidiera a participar o, pudo ocurrir también, que el consorcio, por ser el único interesado, haya decidido hacer uso de esa inmejorable posición para negociar detalles.

Y un último detalle preocupante, y por último no menos importante, es que como hemos dicho en estas páginas, la otra firma de la Unión Temporal Metro de la 80, la portuguesa Mota Engil ha estado enredada en escándalos. Hace tres años incumplió la construcción de 248 megacolegios (solo entregó 17) y está en pleitos con el Ministerio de Educación. Y en otros países como Perú y México ha tenido también demoras y termina, como en Colombia, en demandas tratando de ganarle recursos al Estado de turno. En Perú, un tribunal de arbitramento finalmente los obligó a pagar, 22 millones de dólares. Y en México, un órgano de investigación del Congreso documentó irregularidades en cuatro contratos que el gobierno nacional celebró con Mota Engil. Además, una autopista contratada con uno de sus estados llegó a acumular cuatro años de retraso y sobrecostos de más de 4 mil millones de dólares.

Estamos pues ante un rosario de pequeños descalabros. No es justo para una obra que está en el corazón de los antioqueños como el metro de Medellín, que su nueva línea la termine construyendo una empresa china, que el director del proyecto no conoce los suficiente como para no confundirla, y una empresa portuguesa que ha dejado demoras, sobrecostos y demandas en su paso por América Latina.