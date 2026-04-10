¿Podrá la IA ser un remedio para las redes?

Las redes sociales no solo cambiaron la conversación pública: la degradaron. Pocas transformaciones han sido tan profundas como la que las redes sociales han provocado en la forma en que las sociedades eligen a sus líderes.

En poco más de una década, plataformas como Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok se convirtieron en el principal canal por el que cientos de millones de personas acceden a las noticias y forman sus opiniones políticas.

El resultado ha sido devastador para el ecosistema informativo que sostenía, con todas sus imperfecciones, a las democracias liberales del último siglo.

Los medios tradicionales —periódicos, televisión, radio— operaban y operan bajo una lógica en la que editores y reporteros actúan como filtros: separan los hechos de la especulación y ofrecen al público una base común de realidad sobre la cual debatir. No es un sistema perfecto ni imparcial, pero tiene al menos una arquitectura de responsabilidad: alguien firma, alguien responde, alguien puede ser desmentido.

Ese sistema fue desmantelado por un modelo de negocio implacable. La pauta migró hacia plataformas que no producen contenido, pero sí capturan la atención. Lo que antes financiaba reportería rigurosa y de largo aliento, hoy financia algoritmos diseñados para maximizar el tiempo que un usuario pasa pegado a una pantalla.

El resultado es un paisaje donde la verdad queda en desventaja frente a lo viral, y donde la credibilidad ha sido sustituida por la capacidad de generar clics.

Los efectos políticos han sido visibles en todas las latitudes. La polarización dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en norma. La confianza en las instituciones se ha desplomado. Y líderes con vocación populista encontraron en las redes un atajo perfecto: comunicación directa, audiencias cautivas y cero intermediación crítica. No es casualidad que el ascenso de figuras como Trump, Bolsonaro o el propio Petro haya coincidido con la masificación del Smartphone.

Las redes cambiaron la manera en que la gente decide qué es verdad. En el ecosistema del periodismo la autoridad depende de la reputación acumulada con el tiempo. En el ecosistema digital, depende del número de seguidores y de la intensidad emocional del contenido. Es un cambio con consecuencias que apenas empezamos a dimensionar.

Nada de esto es accidental. Las redes están diseñadas para amplificar el conflicto. Sus algoritmos, optimizados para maximizar la interacción, no premian la verdad ni la calidad del argumento, sino el contenido que genera reacciones emocionales fuertes por encima de aquel que informa con matices. La indignación circula mejor que la evidencia. La ira vende más que la razón. El resultado es un entorno donde los más extremos son los más activos, los moderados se retiran y las posiciones más radicales prevalecen.

Pero cuando ese deterioro parecía irreversible, irrumpe una tecnología que podría ponerle freno a esa tendencia porque opera con una lógica distinta. La inteligencia artificial —modelos como ChatGPT, Claude o Gemini, que poco a poco transforman cómo interactuamos y trabajamos— no compiten por el escándalo, sino por la utilidad y la verdad.

Mientras los algoritmos de las redes premian la agresividad y las posturas extremas, los modelos de lenguaje tienden a elaborar, matizar y presentar múltiples perspectivas. Mientras las redes crean “cámaras de eco” al conectar a cada usuario con personas que piensan igual, la IA responde desde un acumulado de conocimiento que refleja el promedio de la sociedad, no los extremos. Y mientras las redes se convierten en instrumentos para manipular con técnicas de psicología de masas, la IA intenta preservar y consolidar los valores de la ilustración, la técnica y la ciencia.

No se trata de especulación sin sustento. Estudios recientes han encontrado que los modelos de IA corrigen información falsa con efectividad comparable a la de verificadores humanos, que conversar con una IA reduce la creencia en teorías conspirativas y que los chatbots empujan a los usuarios —tanto de izquierda como de derecha— hacia posiciones más moderadas, funcionando como una fuerza “despolarizadora”.

Mientras las redes sociales desplazaron el poder de los expertos hacia las masas, la IA devuelve influencia a un conocimiento “centralizado”. Las empresas que desarrollan estos modelos compiten por construir los sistemas más confiables posibles para bases de usuarios enormes y diversas, lo cual las empuja a entrenar modelos que prioricen la precisión sobre la ideología.

Nada de esto significa que la IA sea infalible. Las alucinaciones, la complacencia con el usuario y el riesgo de manipulación son problemas reales. Pero la pregunta relevante no es si la IA es perfecta, sino con qué se compara. Frente a un ecosistema dominado por algoritmos que recompensan la distorsión y la división, unos modelos que tienden a verificar hechos y moderar el tono representan, al menos un avance.

Si la IA empuja el debate público hacia la evidencia, los medios tradicionales tienen una segunda oportunidad. La propuesta de valor de una reportería rigurosa y verificada se vuelve más relevante que nunca. Los modelos de lenguaje se entrenan con contenido producido por humanos: la calidad de la información que alimenta a la IA depende de que existan medios capaces de producirla. Un periodismo serio, basado en hechos y no en la lógica del clic, podría encontrar en esta nueva era su reivindicación.

¿Podrá la IA salvar el debate público? Es pronto para saberlo. Pero, por primera vez en más de una década, una tecnología masiva podría empujar en la dirección correcta.