Petristas en Bogotá, oposición en sus regiones

Al expresidente Virgilio Barco lo definían algunos como estadista en Bogotá y manzanillo en Cúcuta: una muestra de la dualidad que traen las dinámicas políticas de Colombia, donde las élites nacionales han gobernado con una cara en la capital y otra muy distinta en las regiones que les ponen los votos.

Esa misma lógica del doble juego se replica hoy con un giro particular: congresistas que en Bogotá fueron funcionales al gobierno de Gustavo Petro —votaron sus reformas, negociaron sus cuotas burocráticas y se beneficiaron de su cercanía con el poder— ahora regresan a sus departamentos vestidos de opositores, o al menos haciéndose los “yo no fui” frente a aquello de lo que fueron cómplices, convencidos de que sus electores tienen la memoria más corta que el camino entre el Capitolio y sus regiones.

Conviene, entonces, hacer el recuento de cómo fue la dinámica en el Congreso durante estos años, y señalar qué partidos y candidatos —petristas en Bogotá, opositores en campaña— esperan que el olvido les lave la hoja de vida antes de las elecciones.

Cuando Petro llegó al poder en agosto de 2022, armó una coalición que rayaba en lo absurdo. El Partido Conservador, el de la U, el Liberal y la Alianza Verde —partidos que meses antes habían hecho campaña contra Petro apoyando primero a Federico Gutiérrez y luego a Rodolfo Hernández— oficializaron su respaldo al primer presidente de izquierda en la historia de Colombia a cambio de ministerios y burocracia: así fue que llegamos al absurdo de hablar incluso de “conservadores petristas”. Solo el Centro Democrático se plantó en oposición desde el primer día y Cambio Radical, inicialmente independiente, dio el paso a la oposición formal en marzo de 2023. El resto del Congreso, con mayor o menor entusiasmo, estaba con Petro.

La ruptura formal de la coalición llegó en 2023, cuando Petro anunció su fin tras la negativa de los partidos tradicionales a respaldar la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho. Los conservadores, liberales y la U se fueron a la independencia. Pero independencia, en el Congreso colombiano, siempre ha sido un eufemismo: una manera elegante de mantener un pie en el gobierno —recibiendo burocracia y contratos— mientras se guarda el otro en la puerta de salida por si el barco se hunde.

En el Senado, donde la disciplina de bancada pesa más y las listas cerradas obligan a cierta coherencia, la pérdida de la coalición sí se hizo sentir. El gobierno dejó de tener la mayoría declarada, y las reformas empezaron a frenarse por márgenes estrechísimos. Pero en la Cámara de Representantes la historia fue completamente distinta: allí el gobierno manejó el tablero a su antojo durante prácticamente todo el cuatrienio. La diferencia la pusieron los disidentes de partidos tradicionales, supuestamente independientes y a veces opositores, pero que respaldaron ciegamente al gobierno a cambio de burocracia y contratos.

Los casos son de dominio público. Congresistas conservadores como Wadith Manzur y Ape Cuello fueron piezas clave para aprobar las reformas del gobierno en la Cámara, mientras la dirección de su partido posaba de independiente. Manzur, investigado en el escándalo de la UNGRD, no se esconde: ha dicho abiertamente que no fue opositor del gobierno. Lo mismo ocurrió con sectores amplios del Liberal y de la U: sus bancadas en Cámara operaron como aliados del Ejecutivo, votando reforma tras reforma —la laboral, la pensional, la tributaria— mientras sus directivos nacionales guardaban las apariencias de distancia.

Esos son los mismos congresistas que hoy, de cara a las elecciones de 2026, quieren regresar a sus regiones como si nada hubiera pasado. Para enfocarnos solo en Antioquia, varios candidatos aspiran a repetir curul haciéndose de la vista gorda frente a su entrega al gobierno de Petro.

Está por ejemplo Luis Carlos Ochoa, representante antioqueño por el Partido Liberal, que ahora busca repetir curul vestido de antipetrista: habrá que recordarle que le fue funcional al gobierno durante la mayor parte de este cuatrienio. Ni hablar del grupo de Carlos Andrés Trujillo, quien busca repetir en cuerpo ajeno con Jaime Cano a la Cámara y Daniel Restrepo al Senado, luego de haber sido el caso más latente de los “conservadores petristas”: Restrepo, como representante, se pareció más a uno del Pacto Histórico que a un godo, y ahora busca dar el brinco al Senado por el conservatismo. O del grupo de Julián Bedoya, en la misma dinámica: María Eugenia Lopera ahora quiere saltar al Senado, inundando el departamento con publicidad tras notarse boyante siendo una de las principales aliadas de Petro en el Partido Liberal.

Y hay casos todavía más graves: las aliadas de Daniel Quintero en el Concejo de Medellín que ahora vienen a camuflarse en coaliciones supuestamente de oposición, como Nataly Vélez por Cambio Radical y Lina Gañán por la U.

No es el caso de todos los candidatos en estos partidos. Figuras como Juan Felipe Lemus, de la U, o Nicolás Albeiro Echeverry, del Partido Conservador, fueron congresistas antioqueños que, siendo de partidos independientes y presionados por el gobierno para plegarse, fueron capaces de pararse firmes y resultaron claves en contener la debacle que pudo haber sido un Senado completamente funcional a Petro.

Sin embargo, a la hora de votar, no hay que olvidar quiénes tratan de pintarse como oposición en Antioquia luego de ser petristas en Bogotá. Para evitar las dudas, valdría antes de votar quienes fueron coherentes en la defensa de la democracia y de los logros del país.