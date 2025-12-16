Más palos a la rueda de las pensiones

Un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda tiene con los pelos de punta a los fondos privados y a las aseguradoras, y preocupados a los futuros pensionados que no saben cuál será el impacto de esta nueva medida del gobierno.

El decreto es una muestra más de la animadversión del gobierno con los fondos privados, a los que les ha cambiado las reglas de juego. Primero fue con la reforma pensional, que introdujo un cambio radical al crear un sistema de pilares en el que todos los trabajadores que ganen hasta 2,3 salarios mínimos deben cotizar obligatoriamente a la administradora estatal Colpensiones, y el remanente se va a los fondos privados. Hace unos meses el presidente Petro le exigió al Minhacienda expedir un decreto para prohibirles a los fondos invertir parte de los recursos fuera del país, obligándolos a invertir todo en Colombia.

Ese anuncio ocasionó gran preocupación en las administradoras de los fondos de pensiones que consideraron muy riesgoso invertir los recursos de sus afiliados únicamente en el país, desconociendo una de las máximas de los inversionistas, en el sentido de que no se pueden dejar todos los huevos en una misma canasta, es decir, hay que diversificar los riesgos y tratar de maximizar las ganancias. Esto cobra mayor importancia cuando se trata de los ahorros de miles de trabajadores que aspiran a pensionarse, o los que ya están pensionados y aspiran a tener una mesada mejor. Las administradoras de los fondos afirman que invierten bajo criterios técnicos, no por conveniencias políticas.

No contento con esas presiones, ahora el gobierno saca otro proyecto de decreto que afectará a los futuros pensionados de los fondos privados. Los expertos están haciendo cuentas y el impacto es grande. Estiman que habrá un menor número de pensionados y los trabajadores tendrían que hacer mayores aportes para conseguir una pensión mediante el sistema de renta vitalicia. Aunque el tema es muy técnico y se conoce como “cobertura de deslizamiento del salario mínimo”, lo que hay detrás es que el gobierno quiere quitarse la responsabilidad de trasladarles a los fondos privados una parte de los recursos que debe girar cuando incrementa el salario mínimo muy por encima de la inflación.

Como esta administración, en un acto de populismo para ganar votos, ha incrementado de manera sustancial el mínimo, ahora tiene que girar más a las aseguradoras que manejan las pensiones o rentas vitalicias. Y en épocas de vacas flacas, con las finanzas públicas en serios aprietos, el gobierno no sabe de dónde agarrarse.

Así que encontró una fórmula que le permite meterles mano a las pensiones de los fondos privados. Actualmente, cuando el mínimo aumenta por encima de la inflación, el gobierno compensa o gira a las aseguradoras la diferencia. Esos recursos ascendieron este año a cerca de un billón de pesos y para el año entrante serán $1,8 billones, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Lo que comprueba una vez más que con estas alzas elevadas en el mínimo, el gobierno se está pegando un tiro en el pie, no solo por el impacto en la nómina oficial sino en las pensiones, más cuando tiene previsto un incremento del 11%, más del doble de la inflación del 2025.

Lo que pretende el Ministerio de Hacienda es no girar parte de esos recursos ante los graves problemas fiscales. La medida solo afecta a quienes están afiliados a los fondos privados de pensiones y no a los de Colpensiones, ya que la entidad estatal administra el sistema de prima media, que incluye los aportes de los trabajadores y recursos del presupuesto nacional.

Asofondos, el gremio que reúne a las administradoras de fondos privados, y Fasecolda, que congrega a las aseguradoras, le solicitaron al ministro de Hacienda, Germán Ávila, convocar de manera urgente una mesa técnica con el fin de mirar en detalle las implicaciones del decreto. De acuerdo con los dos gremios, si el gobierno no sigue realizando los aportes que le corresponden, los que sufrirán las consecuencias serán los futuros pensionados, que tendrían que aportar hasta un 30% más para lograr una pensión de renta vitalicia.

El Ministerio de Hacienda reconoció que está modificando la forma de pago de esa cobertura pensional con el fin de proteger la sostenibilidad fiscal, pero se mostró dispuesto a escuchar las inquietudes de los gremios. En estas, como en muchas decisiones del gobierno que se han tenido que reversar, se espera que se impongan los temas técnicos sobre los políticos y que no se afecten las expectativas de miles de personas que están esperando pensionarse, y que no quieren un cambio en las reglas de juego a mitad de camino.