Hace dos años prácticamente ningún ciudadano del común tenía idea de quién o qué era Nvidia. Sin embargo, de la noche a la mañana, la empresa de microprocesadores se ha convertido en la tercera compañía más valiosa del mundo. Su capitalización en la bolsa acaba de superar los 2 billones de dólares (2 trillions, en inglés), es decir, vale más de 7 veces el PIB de Colombia y solo se encuentra por detrás de los gigantes tecnológicos Apple y Microsoft.

El éxito de Nvidia, claramente, no es fruto del azar. Está estrechamente vinculado al auge de ChatGPT y las nuevas aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) generativa. El asombroso crecimiento en la valoración de Nvidia tiene que ver mucho con la expectativa que hay en el mundo, y en particular en el mercado, ante la revolución en productividad que prometen los nuevos avances en IA.

De lo que más hemos oído hablar en materia de inteligencia artificial es de ChatGPT, un programa que es capaz de conversar sobre cualquier tema que se le pregunte, crear textos y redactar ensayos en varios idiomas. Apenas un año después de su lanzamiento, ha demostrado ser tan sorprendente como fácil de usar, y se ha popularizado más rápidamente que cualquier otra aplicación tecnológica en la historia. En menos de dos meses, ChatGPT alcanzó la asombrosa cifra de 100 millones de usuarios únicos: TikTok tardó nueve meses en alcanzar la misma cifra; Instagram, dos años y cuatro meses; WhatsApp, tres años y cuatro meses; y Facebook, cuatro años y siete meses.

El mundo de las empresas tecnológicas está en una tremenda competencia para ver cómo se acomodan en la era de la inteligencia artificial generativa. Microsoft, por ejemplo, adquirió una participación en OpenAI (la empresa que creó ChatGPT) y está buscando integrar su propia versión del Chat inteligente, llamada Copilot, dentro de Word, Excel, Teams y otras aplicaciones. Por su parte, Google, preocupado por quedarse rezagado, recientemente lanzó Gemini, su propio esfuerzo para competir en este ámbito. Meta, la compañía matriz de Facebook, acaba de tener resultados récord impulsados por sus desarrollos en inteligencia artificial, y la lista podría continuar.

Ahí es donde entra a jugar Nvidia. Estos nuevos desarrollos requieren una cantidad enorme de infraestructura tecnológica que los respalde. Los ‘cerebros’ que impulsan estas nuevas aplicaciones se basan en conjuntos de datos inmensos, difíciles de concebir, a partir de los cuales “aprenden” a realizar pronósticos muy precisos cuando se les presentan datos desconocidos. Por ejemplo, el último modelo de ChatGPT, GPT-4, analiza datos utilizando cerca de un billón de parámetros.

Es aquí donde emergen los fabricantes y diseñadores de chips microprocesadores como Nvidia, como uno de los impulsores clave de la revolución en productividad que prometen ChatGPT y otros desarrollos en inteligencia artificial.

Nvidia ha seguido una estrategia que, en los últimos años, la ha consolidado como la fabricante preferida para los microprocesadores que respaldan los servidores de datos necesarios para el funcionamiento de ChatGPT y otros modelos de IA. Los chips de IA de Nvidia fueron diseñados inicialmente para videojuegos, lo que los hizo competitivos en los gráficos de alta definición. Y precisamente esa virtud ha hecho que sus chips hayan encontrado usos mucho más amplios: la minería de criptomonedas como bitcoin, los automóviles autónomos y, lo más importante, el entrenamiento de estos nuevos modelos de IA generativa.

Aunque hay que decir que a Nvidia no le gusta mucho el mundo de las criptomonedas. Primero creó un programa para que los mineros de criptomonedas no pudieran usar sus tarjetas gráficas y luego el director de Tecnología de Nvidia, Michael Kagan dijo que “las criptomonedas no aportan nada útil a la sociedad”.

El crecimiento en la demanda de chips especializados, conocidos como unidades de procesamiento gráfico (GPU), en los cuales Nvidia se ha vuelto líder indiscutible, ha resultado en un notable aumento en el valor de sus acciones, de más del 500% en apenas el último año y medio. Pero no son meras especulaciones de los mercados: los últimos resultados trimestrales de la compañía respaldan que la nueva revolución de la IA ya se ha traducido a los estados financieros. Durante el 2023, los ingresos de la compañía más que se duplicaron y su utilidad neta se multiplicó por casi 7 veces. El segmento de Data Centers de la compañía, donde se ve la demanda por parte de las empresas tecnológicas desarrollando modelos de IA, pasó de tener ingresos por USD 3.600 millones en el cuarto trimestre de 2023, a USD 18.400 millones durante el último período, un ritmo de crecimiento que la compañía ha mantenido durante los últimos años.

Si esta nueva generación de IA realmente cumple con las expectativas, estaría completamente justificado que Nvidia sea la tercera compañía más valiosa del mundo. El precio de sus acciones llevará, de ahora en adelante, una gran carga: será el termómetro para determinar si la nueva revolución de la IA está cumpliendo las expectativas. Todo el mundo estará expectante.