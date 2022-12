Durante la temporada electoral de 2018, la campaña del entonces candidato Gustavo Petro divulgó un video de una reunión suya en la que estaban presentes su colaboradora María Mercedes Maldonado y la académica Sandra Borda, profesora de relaciones internacionales y destacada analista en esta área.

En la grabación, con el tono serio y severo que lo caracteriza, Gustavo Petro se refirió al servicio exterior colombiano. Dijo que la diplomacia colombiana falla y la calificó de incompetente e incapaz. ¿A qué atribuyó el candidato – en plan de analista – esa incapacidad? Según sus propias palabras, a que al servicio exterior no llegan personas preparadas, y que este es utilizado para dar puestos a amigos y aliados políticos: “los hijos de los presidentes, los amigos y las amigas de la clase política colombiana, incluso muchos de ellos incursos en corrupción”.

¿Se equivocaba Gustavo Petro en su análisis? No. Como siempre, exageraba un poco, pero en este caso no se equivocaba. Es un hecho públicamente conocido que gobiernos varios, uno tras otro, y de todos los colores políticos, han llenado nuestro servicio diplomático con personas que carecen de las capacidades y las competencias para cumplir a cabalidad con la representación del país. En Colombia una embajada es sinónimo de un favor, o de un premio, o peor aún, del pago de favores políticos. “Me van a dar una embajada”, o “voy a pedir una embajada”, son expresiones comunes en el medio de la política.

Y es así como embajadas y consulados terminan llenas de personas cuyo único mérito ha sido ser amigos del presidente de turno, o de un familiar, o haberle dado donaciones a su campaña, o haberle puesto unos votos en tal o cual municipio. También se usan las embajadas como casas de retiro, por ejemplo para ex congresistas y ex militares. Y aun cuando en algunos casos esas personas han prestado servicios importantes al país, no tiene sentido que el premio a esos servicios sea darles un puesto que tiene responsabilidades muy serias, muy concretas, muy importantes, y que requieren preparación y coordinación. En todo país serio el aparato diplomático sirve a los intereses de la nación, en Colombia sirve a las necesidades del presidente de pagar favores.

Tenía entonces razón en su diagnóstico el hoy mandatario. Y él, como capitán histórico de las fuerzas del cambio, naturalmente propuso poner fin a esa práctica. En el mismo video se compromete a que, bajo su liderazgo, la diplomacia colombiana será profesional y capaz, y que a ella llegarían “...quienes hayan estudiado, quienes estén en la carrera diplomática, quienes hayan acumulado saberes específicos alrededor de las relaciones internacionales y de las relaciones diplomáticas”.

Petro no fue electo en aquella ocasión pero lo fue cuatro años después, y sus banderas de cambio seguían enarboladas. Día y noche, discurso tras discurso, prometía no solo un cambio sino un quiebre histórico, una ruptura con las malas prácticas de quienes habían gobernado hasta ahora.

¿Cumplió su promesa de hacer más profesional y eficaz el servicio diplomático? Bueno, basta constatar lo siguiente: hace pocos días la Unidiplo, la organización sindical del servicio exterior colombiano, anunció que entablará demandas de nulidad contra los nombramientos, realizados en este gobierno, de personas que no cumplen los requisitos ni los criterios para estar en el servicio exterior.

Porque en efecto Petro incumplió su promesa, y la incumplió en grande, y desde el principio. O mejor dicho, está haciendo lo mismo que criticó. Para la muestra uno de sus primeros actos, la designación como embajador en Nicaragua de León Fredy Muñoz, cuya única experiencia es ser uno de los jefes de la politiquería antioqueña, y quien además está enredado en un proceso por narcóticos. De ahí en adelante han sido numerosos los nombramientos de cónsules y embajadores que no tienen más méritos que el de ser amigos personales de Petro, o haberle ayudado en su campaña. La prometida profesionalización de la diplomacia, para que ella dejara de ser un simple pagadero de favores, quedó en el olvido.

Ante estas objeciones se suele responder falazmente que en todos los países hay nombramientos políticos en la diplomacia. La diferencia es que en esos países esos nombramientos, además de ser la excepción, caen sobre personas de probadas capacidades, no sobre compadres o socios.

La semana que termina nos deja con el nombramiento como embajador en México de Álvaro Moisés Ninco, de ocupación bloguero (por descripción propia), y quien trabajó en las campañas de Petro. Como si México no fuera un país de la más alta importancia con quien tenemos una agenda de relaciones compleja y variada, y que además, de su parte, suele mantener en Colombia una representación muy seria y profesional.

Y nos deja también la semana con el hecho, a todas luces vergonzoso, de que Francia le niega el beneplácito como embajadora a Laura Guillén, esposa del amigo y leal colaborador de Petro Alex Vernot, recientemente condenado en un proceso penal por soborno a testigos. Rumores indican que la intención inicial era nombrarlo a él.

Como ya se ha vuelto común decir, el cambio se está pareciendo mucho a lo de antes