¿La Aerocivil sin piloto?

Las denuncias de las últimas semanas sobre cómo la familia Muñoz estaría abusando de sus cargos en la Aeronáutica Civil mediante la presunta injerencia en contratos, nombramientos y manejo de temas internos deja la gran pregunta sobre cuál era el papel del director de la entidad, Luis Alfonso Martínez Chimenty. Al parecer la Aerocivil “volaba con piloto automático”, sin quién ejerciera el control.

Son muchas las explicaciones que tiene que dar el funcionario sobre lo que pasó en una entidad que tiene un presupuesto billonario y que debe funcionar como un reloj porque es la encargada de garantizar la seguridad aérea. De su buen funcionamiento depende la adecuada operación de las aerolíneas y la vida de millones de viajeros. Por eso las denuncias de la Procuraduría, la Contraloría y los medios de comunicación no se deben tomar a la ligera, sino que deben ser consideradas como hechos de suma gravedad. Y las autoridades deben llegar hasta las últimas consecuencias.

La Aerocivil no ha escapado de la rotación de funcionarios, una constante en el gobierno Petro que ha impedido la continuidad en el cumplimiento de objetivos. Martínez Chimenty asumió la dirección en calidad de encargado de la Aerocivil, en noviembre de 2025, en reemplazo del general retirado José Henry Pinto, quien estuvo solo seis meses en el cargo y quien a su vez reemplazó a Sergio Paris Mendoza. La gestión de Martínez Chimenty ha estado en el ojo del huracán desde que asumió el cargo por su falta de experiencia en la operación aérea. Es contador público y si bien estuvo en la entidad fue en la Dirección Financiera.

Los organismos de control dispararon las alertas desde hace meses. Un informe de la Procuraduría advirtió sobre los riesgos estructurales en la gestión del tránsito aéreo, fallas e incidentes que comprometerían la seguridad operacional, así como obsolescencia de equipos y alta carga de trabajo de los controladores, entre otras. La Contraloría, por su parte, emitió una opinión negativa sobre los estados financieros de la Aerocivil porque no reflejaban de manera confiable su situación económica y patrimonial, y también advirtió sobre problemas en contratación, control interno y ejecución de proyectos de infraestructura.

Cabe recordar que este año se presentaron varios hechos que encendieron las alarmas sobre lo que pasaba en la Aerocivil. Uno de ellos fue el caso de la aerolínea Latam que tuvo que abortar un vuelo con destino a San Andrés tras el cruce con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial. Así evitaron una colisión en el aeropuerto El Dorado, el de mayor tráfico aéreo en el país y uno de los de mayor tráfico en América Latina.

Ahora la Procuraduría volvió a poner los ojos en la entidad y abrió una investigación para establecer si se presentaron irregularidades en la contratación de personal y en las decisiones de la entidad, así como un posible tráfico de influencias, a raíz de la llegada de Gabriela Muñoz, una joven de 20 años cercana al presidente Petro, que ingresó a la entidad con un cargo menor, auxiliar grado uno, y que en poco tiempo, siguiendo el modus operandi de las hermanas Guerrero, alzó vuelo, participó en reuniones de alto nivel en las que estaba el director de la Aerocivil, y puso a sus familiares en la nómina.

En un claro caso de nepotismo y de conflicto de intereses, ingresaron en la entidad Santiago Muñoz, su hermano, así como sus primos Silvana María y Samuel Muñoz y Daniel Felipe Arias. La revista Semana reveló que Gabriela era la encargada de coordinar nombramientos, despidos y traslados, y que su hermano Santiago era el que manejaba contratos de obra. Era tal el descaro con el que manejaban la entidad y al director, que una fuente le confirmó al medio que una vez Santiago le pegó “un calvazo” a Martínez Chimenty.

Si todo esto es cierto estamos hablando de que en la Aerocivil hicieron fiestas y la convirtieron en un fortín burocrático y de contratación mientras que nadie respondía por la seguridad aérea. Ante semejante falta de control, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, a quien el director de la entidad debe rendir cuentas, dijo que había pedido la información sobre los contratos y que la había recibido incompleta. La ministra fue objeto de un duro cuestionamiento de la Contraloría que le recordó que ella ejerce la presidencia del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de la Aerocivil, es decir, que debía tener conocimiento de lo que estaba pasando.

Martínez Chimenty tiene mucho que responder por las posibles fallas en la seguridad aérea, en la contratación y demás irregularidades reveladas por los organismos de control. Estas graves denuncias no pueden quedar en el aire, porque la seguridad de los colombianos está en riesgo, así como millonarios recursos públicos. Hasta el momento no hay explicaciones de fondo, solo una decisión del funcionario que habilitó los domingos y festivos para firmar contratos, a escasos días de que se acabe el gobierno.