Quienes han visto la saga de El Señor de los Anillos seguramente recuerdan a uno de los personajes más llamativos de la trama: Gollum. Se trata de una criatura que antes tenía figura humana pero se encontró un anillo que le daba “el poder” y lo fue corrompiendo hasta deformarlo terriblemente de adentro hacia afuera.

Es inevitable pensar en la angustia que produce ese personaje al ver al alcalde de Medellín, Daniel Quintero (hoy suspendido provisionalmente por la Procuraduría), tratando de meterle primera a un carro para hacer un spot publicitario en favor de Gustavo Petro. ¿Está de verdad tan difícil la situación para Quintero? ¿No se ha ganado todavía el espacio en el corazón del candidato del Pacto Histórico que tiene que recurrir a este tipo de actos desesperados para garantizar tener juego en un eventual gobierno?

Por supuesto no es lo único que ha hecho. También mandó a seis funcionarios de su gabinete directo a la campaña de Petro. A su esposa le ha tocado pasear por la ciudad a la esposa de Petro. Por no hablar de la ayuda que no se ve: el escándalo de los tres buses contratados por la Alcaldía estacionados a la salida de una de las sedes de Petro es posible que sea, apenas, la punta de un iceberg.

En realidad, el alcalde está recurriendo a todo tipo de formas de lucha, porque su tarea no es fácil. A él lo medirán por el número de votos que saque Petro en Medellín y en las elecciones de marzo, en las que Quintero también hizo propaganda a favor de Petro, el candidato del Pacto Histórico no sacó los votos que esperaba. Petro obtuvo apenas una tercera parte de los votos que había sacado Quintero cuando fue elegido alcalde (112.576 de Petro en la Consulta vs. 304.000 de Quintero en la Alcaldía).

Y desde esas elecciones de marzo las matemáticas no parecían haber mejorado para el Alcalde. La felicidad dibujada en el rostro de Quintero por haber ‘tumbado’ la revocatoria en el Consejo Nacional Electoral dio a entender que se sentía a salvo de lo que podría ser para él una debacle en las urnas.

Los chiflidos que recibe en los actos públicos a los que asiste, se volvieron la constante para él y para su equipo. Ya solo puede salir en situaciones controladas a saludar a un vendedor callejero de mangos.

En las encuestas tampoco le está yendo bien. Medellín, que suele premiar a sus alcaldes con buenos porcentajes de aprobación, en el caso de Quintero no ha logrado este año llegar al 50 por ciento. Tiene los índices más bajos de la historia de la medición de la encuesta de Invamer en Medellín.

Sin embargo, también hay que decir que en la encuesta de Yanhass que hoy publicamos, Petro sube cuatro puntos (de 19 a 23%) en la intención de voto en Antioquia y el Eje Cafetero. Faltará ver en las urnas cuánto de ese porcentaje aportará Medellín.

El contexto evidentemente no es fácil para el Alcalde. Por eso tiene que ponerse a meterle primera a un carro para tratar de mandar un mensaje cifrado a una población que probablemente ya decidió su voto. Y hacer todo tipo de maniobras en un claro irrespeto a las normas que en democracia se han construido en Colombia.

Hay quienes piden que sea sancionado por la Procuraduría por participación en política. Pero el debate legal sobre si la Procuraduría puede o no hacerlo es complejo. Por ahora, la procuradora Margarita Cabello decidió suspenderlo para que no interfiera en la investigación. Es decir, esa burla del alcalde al país, con el video en el que dijo “el cambio en primera”, 24 horas después se le convirtió en “quieto en primera”.

Más allá de la decisión de la Procuraduría lo más importante es que se trata un tema de ética. Mientras la ciudad se inundaba el Alcalde se craneaba triquiñuelas para violar las normas. Mientras 2 millones y medio de ciudadanos ven cómo todo lo que la ciudad ha construido con esmero se viene a menos, Quintero invierte su tiempo en maquinar cuál es el hashtag de su próximo twitter. Esa expresión de suficiencia, de burla a las leyes, le pasó por ahora factura. Se le aplaude a la procuradora Cabello la decisión de hacer respetar las formas de la democracia que es lo que nos sostiene como sociedad. Hace recordar la frase que ella misma ha dicho: “Conmigo no se equivoquen”.

Sin embargo, también es cierto que lloverán desde hoy todo tipo de tutelas y es posible que al cabo de unos días vuelva al cargo. Incluso tal vez convertido en “víctima”.

Hay que ver el Señor de los Anillos para entender esta historia