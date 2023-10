Por Diego Londoño. @Elfanfatal

Cuando leo la frase: Rock por la vida. Me imagino muchas cosas, no saben cuantas. El sonido transitando por calles, avenidas, terrazas, balcones y tocando a humanos, toques divinos de cambio, de transformación. Y esa imagen utópica y cinematográfica también nos puede llevar por los senderos de la muerte, porque para morir solo se necesita estar vivos.

¿Será que el rock está muerto?

Decir que el rock está muerto es una afirmación que ha sido objeto de debate en la música durante muchos años. Algunas personas argumentan que el rock ya no tiene la misma influencia cultural o comercial que solía tener en décadas pasadas, cosa que es cierta, pero también es una ecuación lacónica, para el devenir de un género musical importante y vibrante. Todo en perspectiva, es tema de evolución.

El rock no ha muerto y lo más bello de todo, es que lejano a ese estigma de sexo, locura, drogas y rock ‘n’ roll, ahora este género que nació en fechas cercanas a 1950, es el encargado de salvar vidas.

Si pienso en el rock en el desarrollo de mi vida, solo veo postales inolvidables de un jovencito recorriendo calles buscando casetes, buscando rutas de conciertos, haciendo amigos, aprendiendo guitarra, bajo y batería en cuanto ensayadero de la ciudad existía. Con el rock he encontrado una gran escuela, música que no me ha dejado caer, que me ha ayudado a madurar y que me enseñó, a los golpes, que la realidad es distinta.

Horas y horas de música, horas y horas de rock. The Clash, Nirvana, Pink Floyd, Sonic Youth, Radiohead, Metallica, Guns n’ Roses, The Beatles, Queen, Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, entre muchas otras bandas que fueron base para tener al rock como regazo, se convirtieron en un amuleto de la suerte, en una forma de vivir y en una posibilidad para no morir.

Y justamente de eso habla un proyecto llamado Rock por la vida, una estrategia de comunicación pública que surgió hace 15 años en Guadalajara, México, y que solo tenía un fin, promover la salud mental y prevenir el suicidio en los jóvenes.

“La principal herramienta de prevención del suicidio en jóvenes es la música”, es la consigna de este festival internacional que ha llevado el tema de la prevención del suicidio más allá de los límites médicos. Su objetivo principal es orientar a los jóvenes y dotarlos de herramientas para manejar una situación de crisis emocional. Y no solo se ha puesto en la tarea de reunir en un espacio a bandas reconocidas del rock, sino que ha extendido su inquietud a colegios, universidades, centros educativos, realizando charlas, talleres, visibilizando la labor de organizaciones culturales y artísticas.

Por el festival han pasado artistas destacados como Café Tacvba, Caifanes, Molotov, Auténticos Decadentes o Vetusta Morla.

Desde el 2018, el proyecto cuenta con una edición colombiana en Medellín, liderada por la Corporación Escuela Nacional del Grito, en compañía de otras organizaciones que entienden que la cura para el malestar mental y emocional son la escucha y el amor.

Y en pocos días, este encuentro con la banda sonora del rock y con el propósito de ayuda y escucha a los demás, se realizará en Medellín.

El 6 y 7 de octubre, con entrada libre, se realizará su segunda edición presencial en el Centro Cultural Comfama Aranjuez, y allí no solo se reafirmará la vitalidad del rock, sino la fuerza propositiva que tiene para todos nosotros.