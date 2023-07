Diego Londoño

Primero. Este texto solo quiere, con respeto y amor, extenderle una mano, un brazo y todas las canciones creadas en este valle de montañas que tocan el cielo, a ese festival que desde el año 2004 nos ha generado tantas ganas de saltar, cantar, vibrar, encontrarnos con amigos y seguir construyendo la historia musical de nuestra ciudad.

Segundo. Este texto nace desde la misma pregunta que muchos músicos, fanáticos, periodistas, fotógrafos, productores, sonidistas, luminotécnicos, roadies, managers y agentes de la música se están haciendo: ¿qué va a pasar con Altavoz este año?

Tercero. Esa pregunta llega luego de leer un texto, en este mismo diario, EL COLOMBIANO, en el que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que haría reducción en recursos de la Secretaría de Cultura y esa reducción afectaría la programación de dos certámenes internacionales de la ciudad, uno de ellos el Festival Altavoz, que este 2023 celebra su edición número 20.

Cuarto. No hay ninguna intención destructiva en el texto, nunca he querido generar ese tipo de comentarios ni animadversiones, por el contrario, es una publicación que busca ser un abrazo en los momentos necesarios. También lo hago porque como músico he sido partícipe de los conciertos eliminatorios y de los conciertos internacionales. Porque fui jefe de prensa del festival durante dos ediciones. Porque los directores, pasados y presentes, son amigos que llevo en el corazón. Porque además ahí me formé como periodista, y porque simplemente disfruto el festival. Por eso escribo, no por alterar la situación, sino por intentar juntar fuerzas y darle vida a esas canciones que deben sonar más fuerte este año. No necesito poesía ni metáforas para hablar bien de un festival que nos ha puesto en el mapa, que nos ha cumplido increíbles sueños sonoros y que se ha convertido en una oportunidad para encontrarnos con los amigos y celebrar la vida a través de la música.

Hay algo que sí quiero decir, a título personal, y es que desde hace años le he perdido, en alguna medida, la magia al festival, es apenas normal cuando la saturación de conciertos nos deja cansados, cuando los festivales privados tienen una oferta tan potente y atractiva que nos toca decidir a qué ir y a qué no ir. Es apenas normal, además, que lleguen los años y con ellos, el cansancio de las largas jornadas, quizá le ocurre a muchos. Pero si de algo estoy seguro es que esa magia que ha corrido durante 20 años con el festival, le ha cambiado la vida a muchos, tanto músicos que han podido elevar sus canciones hasta lugares inimaginados, como a fanáticos, que nunca imaginaron ver y tener frente a sus ojos músicos que fueron su inspiración y su sueño.

Hay que rescatar muchas cosas del Festival. El esfuerzo por convertirse en política pública que se transformó en un bien, en un tesoro para los medellinenses, para los músicos y las futuras generaciones. Su desarrollo y evolución año a año. Su entereza por sacarlo adelante, su afano por resistir y ser una posibilidad ante la incertidumbre, la desolación y el silencio. La pandemia arrasó con todo, sin excepción, y a pesar de eso, el Festival Altavoz mostró resistencia, liderazgo con respecto a otros festivales del país y, contra viento y marea, decidió hacer su versión 2020. En esa ocasión dedicada al territorio colombiano, con pago a los músicos que no estaban recibiendo nada por la misma crisis y por supuesto con un gran apoyo a los teatros de la ciudad. No olvidamos eso.

Las apuestas locales, la fiesta de los conciertos Ciudad Altavoz, el esfuerzo por tener parrillas de admiración mundial y resistir 20 ediciones. Nunca pensamos tener un festival de estas dimensiones en Medellín.

Pero ahora, con estas declaraciones de parte de la Alcaldía que salen a la luz pública, esto no solo se convierte en una señal de alerta, sino también y en mi caso, con mi compromiso por la música de la ciudad y por el amor al festival, en una señal para extender una mano, para proponer una solución, para unir fuerzas con los mismos músicos que han trabajado, que han participado, que han girado y que le tienen amor al festival.

Acá debemos demostrar si de verdad somos una escena musical, que muchas veces se jacta de ser la mejor del país, pero que a veces solo actúa a través de comentarios en redes sociales.

Por eso, y como quinto punto, este solo es un llamado a la solidaridad, a la fuerza de nuestro circuito musical, a inversionistas o a la misma Alcaldía y Secretaría de Cultural. Un llamado al corazón palpitante del rock, punk, metal, ska, electrónica, nuevas tendencias, hardcore y todos los sonidos que por ahí han transitado, amantes y detractores, a que nos unamos y busquemos soluciones, alternativas, para que estas 20 ediciones de Altavoz lleguen a resonar como lo merecen.