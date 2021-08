¿Cassette o casete?

Lentamente va muriendo esta palabra tan mentada en los años 80 y 90. Si la cosa empieza a desaparecer de la vida cotidiana, la palabra que la nombra queda en peligro de muerte. El español tomó esta palabra del francés, donde lo escriben cassette. Antes de servir para llamar a la cajita con cinta magnética en la que escuchábamos y grabábamos música, en francés cassette era “cajita”, a secas, como un cofrecito.

Como les he dicho tantas veces, los hablantes somos cómodos y adaptamos las palabras a nuestra pronunciación. Hablamos como podemos. Por eso en español la escribimos casete (hacemos sonar la E plena, que en francés prácticamente no suena). Bueno, aunque la pronunciación más común aquí ha sido caset (casi como la francesa). El casete donde grababa las canciones de Air Supply (solo para gente con buen oído musical).

Un juego

Tenemos un fenómeno que se llama anfibología, palabra esta que viene de una vieja raíz griega que equivale a ambiguo: y eso es, es una ambigüedad, un discurso que puede tener más de una interpretación. “Mi amigo fuma solo un cigarrillo al día” nos da, sin duda, dos realidades: que mi amigo se fuma un cigarrillo cada día y ni uno más. Que mi amigo se fuma un cigarrillito sin compañía, por allá afuera, y quizá se fume otros acompañado. Queridos lectores, ya estarán pensando que para esto solo debe llevar tilde, y borramos de tajo toda ambigüedad. Pues no porque la tilde no sirve para aclarar sentidos, para aclararnos qué dice un enunciado. No sirve para eso. Pero yo solo quería decirles que el español es tan rico que la misma secuencia de palabras puede significar más de una cosa.

Otra más: “El delantero juego limpio”. Esto quiere decir que el jugador tiene su uniforme limpio o que el hombre es leal, no da pata, no saca el codo, no quema tiempo ni simula faltas. A pesar de eso, nadie pide una tilde para limpio.

Preguntan los lectores.

Gonzalo Isaza. Oigo permanentemente, refiriéndose a la vida de los artistas, la expresión “... había nacido el x del mes x del año x”; ¿esto es correcto? ¿No sería mejor decir “nació”?

Gonzalo, “nació el 8 de diciembre de 1998” sería la manera más recta de decirlo, la más derecha, con el verbo nacer en pasado perfecto. Recuerden que “pinté la casa” es pasado perfecto y que sirve para decir que la acción terminó, murió. “Pintaba la casa” es pasado imperfecto y no sabemos si terminó. Más bien nos dice que era una costumbre (caminaba todos los días por la mañana). Vuelvo: “había nacido” tiene el auxiliar haber ayudando al verbo nacer, que está en participio. ¿Vamos bien? Realmente, “había nacido” indica una acción que, obviamente, terminó (o sea, nunca acabamos de criarnos, pero de nacer, ya nacimos). Así que es también perfectiva (o sea, un pasado perfecto). Toda esta cháchara para decirte que sí es correcto y que es un giro, efectivamente, muy usado en la crónica periodística, en ciertos relatos históricos...

Lo pillé en Twitter

“... Dios, la Ley y ustedes son nuestra protección. Gracias ejército libertador”.

Este tuit del ministro de Defensa venía muy bien hasta aquí: la mayúscula de ley es innecesaria, pero pasa. La coma del vocativo no pasa: “Gracias, Ejército libertador”.