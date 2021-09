Ortografía para todos los días

Lo pillé en Facebook

“El ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados dieron explicaciones...”.

Me chocan mucho estas noticias sobre corrupción, pero este titular sobre una platica que se nos está embolatando tiene un error y dos casos ocultos, todos ortográficos. Dice así, y empiezo por el error. La norma nos dice que los nombres propios llevan mayúscula inicial, así que esa M de ministerio debe estar en su forma mayúscula, por cuanto estamos hablando del nombre propio de una entidad. Ese era el error, nada del otro mundo.

Publicidad

El primer caso oculto, especialmente útil para mis colegas periodistas: ¿qué hacemos si en vez de Ministerio de las TIC debemos describir a quien ocupa el cargo (o la cartera, como prefieren muchos colegas)? Fácil: la ministra de las TIC no ha explicado bien qué pasó con los 70 000 millones. Mejor aún, ministra de TIC, porque el nombre oficial (digo yo, el que aparece en la Ley 1341 de 2009) es Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o Ministerio de TIC. Un ejemplo más claro: el ministro de Defensa (m porque los cargos van en minúscula).

Caso oculto número dos. La prensa es feliz usando siglas: MinTIC. Digo feliz porque ahorran espacio (está bien). Y sí, esa sigla es correcta con in en minúscula y lo demás en mayúsculas.

Lo pillé en Twitter

“Rigo le ‘mama gallo’ a unos tenderos”.

“Mamar gallo” es una de esas expresiones sabrosas nuestras. Estas expresiones sí que son riqueza idiomática: ahí está la verdadera, creo yo, virtud y majestuosidad de una lengua. Nunca olviden que la lengua nace en la calle y que el español que hoy usamos es hijo del latín vulgar (no era el latín del poeta Ovidio). Imagínense que somos soldados y nos mandan a pelear por allá, a un pueblo al otro lado del mundo. No tenemos idea de quiénes son ni qué hacen las gentes de allí, y no entendemos nada de lo que dicen. Supongamos que usan algún hermoso dialecto. Vamos, peleamos, ganamos y nos quedamos allá. De una mezcolanza parecida fue naciendo el español: ese latín que escucharon en la península ibérica hace más de 2000 años era de los soldados, y seguramente de otras gentes sencillas, que quién sabe cuánto tiempo llevaban lejos de su tierra natal.

Publicidad

Ahora sí el error, y me excusan por este carretazo. Recuerden que el pronombre le se entiende con el complemento: les “mama gallo” a los tenderos, que son la parte paciente del enunciado, o sea, quienes recibieron la “mamada de gallo”.

El texto original tenía comillas dobles (“”). Yo aquí puse las simples porque no podemos poner dobles dentro de dobles: “Rigo les “mama gallo” a unos tenderos”. Esto es un error de ortografía. También funciona “Rigo les mama gallo a unos tenderos”, con cursiva. La cursiva lentamente ha ido tomando algunos usos que antes eran exclusivos de las comillas.

Y como esta semana no hubo preguntas de los lectores, lo dejo hasta aquí.