Ortografía para todos los días

Lo pillé en Facebook

“Démosle una mirada a las noticias”.

Este es el error gramatical más repetido en todo el ámbito hispanoparlante. Las academias de la lengua tendrán que rendirse y aceptar la estructura que los hablantes realmente están usando. Mientras tanto, yo seguiré cantaletiando que la concordancia va con el complemento, no con aquello que esté más cerquita. Como le está más cerquita de una mirada, es entendible que la mayoría, según la gramática que tiene en su cabeza y que aprendió en la casa (así lo hacía yo, no me las voy a dar aquí), entienda que deban concordar (le y una mirada). Es hasta lógico así visto.

Publicidad

Pero la lógica real es otra: les con noticias, aunque esté al otro lado, al final. Este pronombre debe concordar con el complemento, con el elemento que recibe la acción. ¿Sí lo ven? Respóndanme esta en mi correo electrónico: ¿les di un solo beso a mis papás o le di un solo beso a mis papás?

Lo pillé en Facebook

“ExFarc piden esclarecer muerte de Cano y Mono Jojoy”.

Ya les he contado el mal chiste de que exnovio se escribe junto, aunque ya estén separados. Eso lo que quiere decir es que los prefijos van pegados a la palabra base que quieren alterar. Mas hay excepciones y una de ellas es la presencia de la mayúscula. O sea, la palabra empieza con mayúscula. La escritura exFarc es anormal en español porque nos queda una mayúscula en la mitad. Eso se ve muy feo. Así que en este caso debemos usar el guion: ex-Farc. O, también, ex-FARC.

Preguntan los lectores

Publicidad

Gilberto Henao. Cuando se dice el otro año, ¿se refiere al año pasado o al próximo año? Una de las acepciones de “otro” es anterior. Caso análogo ocurre con “la otra semana” o “el otro día”.

Gilberto, es cierto que sirve para indicar un pasado quizá cercano. Por ejemplo, “el otro día me fui para el centro” o “El otro diciembre me fui para Coveñas”. Pero si cambio el tiempo verbal y digo “El otro diciembre me voy para Coveñas”, obviamente adquiere matiz de futuro e indica “el siguiente diciembre”. Así que otro puede dar esas dos ideas: un día que ya pasó y el día que sigue. En paisa decimos mucho “El otro año me gradúo”, y entendemos que es el año que viene.

Alexis López. Me parece inadecuado que todos los días y por todos los medios se esté usando “al interior” para referirse a algo que está “dentro de”. Hay un programa radial que se llama xx al fin de semana, ¿no sería más adecuado En fin de semana?

Voy en orden, Alexis. Y muchas gracias por escribirme. En efecto, al interior debe indicar, queridos colegas periodistas, por los clavos de nuestro señor Jesucristo, dirección. Dirección. Sí, dirección. Entonces, no es lógico decir “Las personas están al interior de la casa” porque ya están, no se están moviendo. Pero sí lo es “Las personas caminan al interior de la casa”, esto es, están yendo hacia la puerta para entrar. Se dirigen hacia allá. Es de esos casos en los que el emisor cree que “En la casa” suena ordinario y “Al interior de la casa” suena elegante. No.

Y sobre la segunda, no sé. Fuera de contexto, es correcto “al fin de semana”, como en “Nunca llego con plata al fin de semana”.