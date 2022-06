Ortografía para la vida cotidiana

Preguntan los lectores

Titular confuso

Julio César Suárez. “China, el país que más importa a Colombia”.

No sé si el título se refiere a que China es muy importante para Colombia por la cantidad de productos que importa de ese país o si se trata de un uso indebido de las preposiciones, ya que los países importan desde otro país y exportan a otros países. Si se trata de importaciones y no de importancia, pienso que el título podría ser “China, el país que más exporta a Colombia”.

Esto es muy bueno, Julio. Yo tengo aquí más dudas que certezas. A ver si puedo ordenar mis ideas. “China, el país que más importa a Colombia” puede significar, en efecto, que es el país más importante para Colombia, por alguna razón no especificada. Asimismo, que China es el país que más importaciones hace en Colombia. Es cierto que un país importa desde otro país, compra en otro país y trae, pero importar es, dice el Diccionario de la lengua española, “Introducir en un país géneros, artículos o costumbres extranjeros”. En este caso, China importa, introduce, productos en Colombia, lo cual se acerca a exporta (le vende a Colombia). Así las cosas, parece que la preposición a no funciona muy bien aquí. Es más claro decir “importo desde China”, que equivale a “introduzco tal producto que traje de la China”.

Tengan en cuenta dos consideraciones más: es cierto que el titular es confuso, pero el contexto nos ilumina inmediatamente (la fotografía que lleve al lado, el medio de comunicación, la sección). Y que hay formas más claras... Yo hubiera escrito “China, el principal importador para Colombia”, o hasta “... importador de Colombia”. O el titular que propone Julio.

¿Esprinters?

Gabriel Antonio Restrepo. “Última oportunidad para los esprinters”.

Me envía don Gabriel este texto que apareció sobre una gráfica aquí, en El Colombiano. El Diccionario de la lengua española, que pueden consultar en rae.es , incluye esprint, esprínter y esprintar. Son tres palabras perfectamente adaptadas desde el inglés sprint. El esprint es cuando los ciclistas aceleran al final de la carrera, en la última curvita, el último tramo, codo a codo, para bregar a ganar. Aunque un esprint puede ocurrir en cualquier momento, no solo al final.

En todo caso, el redactor debió escribir esprínteres o sprinters. Si escoge la segunda, en inglés, debe usar cursiva para indicar que es palabra ajena. Además, también tenemos, para decir lo mismo, la palabra embalador, más castellana.

Extensión y extención

Guillermo León Vallejo. Edición del 2 de junio (pág. 27), “Tendencias”; en el artículo “La planta más grande del mundo descubierta en Australia”, dice textualmente: “Tiene más de 200 km. cuadrados, de extención”.

Se ve muy feo un error como este, pero en la edición, a veces, se mete un duende a hacer maldades. Yo me gano la vida editando libros y otros formatos cada día, desde temprano por la mañana. Cometer un error sobre algo que sabemos (el redactor y quien editó el texto saben que es extensión, con s) es más fácil que cometerlo en un caso complicado, en alguna expresión cuyo uso no dominamos bien, cuando no sabemos cómo se escribe... Y me incluyo de verdad porque me ha ocurrido. En el primer caso nos confiamos y en el segundo desconfiamos, y el que desconfía acierta. Así que nunca publiquen un texto sin pasarlo, al menos, por el corrector de Word.