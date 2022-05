El jardín de Epicuro

México, un modelo a copiar

El pasado diciembre 2021 se celebró en la pintoresca población de Mineral de Pozos, en el Estado de Guanajuato, la quinta edición del México Selection, evento auspiciado por el importante Concours Mondial de Bruxelles, dedicado a mostrar la calidad de los vinos y destilados mexicanos, con la participación de 28 catadores de Bélgica, España, Francia, México, Países Bajos, Estados Unidos y Reino Unido. La cuota colombiana estuvo representada por quien escribe este artículo.

Por tercera vez asistí a este magno evento, que muestra el brillo de una industria que no para de crecer y ser referente para el mundo en general y para Latinoamérica en especial. Las cifras hablan por si solas: 629 productores de 18 Estados divididos en 510 vinos y 119 destilados, los cuales obtuvieron 152 medallas para los vinos y 41 medallas para los espirituosos, con una calidad verdaderamente superlativa.

Al concurso asistieron jurados de la talla de Doug Frost, uno de los tres Master of Wine (MW) y Master Sommelier (MS) que hay en el mundo; Andrés Proensa, autor de la Guía Proensa, un referente obligado en España; Francisco Hajnal, fundador de la escuela mexicana de catadores de Tequila, Vino y Mezcal, y tantos otros liderados por el periodista y sommelier Carlos Borboa, director del concurso y una de las figuras mas influyentes del vino mexicano. Por cierto, Carlos es cofundador y socio del Wine Bar del Concurso Mundial de Bruselas ubicado en CDMX, uno de los sitios más interesantes para aprender de vinos y destilados en la capital mexicana.

La cultura del vino y los destilados en México ya cumplen 425 años de historia, hecho que se consolidó cuando en agosto de 1597 el Rey Felipe II de España concedió permiso a Don Lorenzo García para fundar la “Hacienda Don Lorenzo”, destinada a la producción de vinos y brandys en el nuevo mundo. Dicha Hacienda se convirtió en la bodega Casa Madero, que hoy ostenta ser el sexto viñedo, vigente, más antiguo del mundo.

Hoy México tiene 6.500 hectáreas de viñedo, repartidas en 216 bodegas, con 1.050 distintas etiquetas de vino, de las cuales 75 % son de vino tinto y 25 % de vino blanco. Ha recibido más de 1.000 medallas en Concursos internacionales de vino y elabora 119 millones de botellas de 750 ml al año, unos 89.5 millones de litros, ocupando el puesto 35 a nivel mundial como productor de vino, con un 0,07 % de la producción global. El 96 % de sus vinos se toman en territorio mexicano. Finalmente los mexicanos toman 750 ml per cápita, es decir, cada uno de los 128 millones de mexicanos toma promedio una botella de vino al año, consolidando una industria que cuesta unos 550 millones de dólares, con un crecimiento del 11 % anual. Para esta edición les traemos uno de los destilados mas importantes de México, como lo es el Mezcal, bebida mestiza herencia del agave mexicano y la destilación europea. Si no lo ha probado, no se lo puede perder.