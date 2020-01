“Llegan al país militares de EE. UU. para realizar ejercicios conjuntos”.

Como apenas tengo 30 años, no recuerdo bien si esas viejas canecas naranjadas decían EE. VV. o EE. PP. Era yo un niño cuando en mi casa usaban una para recoger agua lluvia. Pero bueno. ¿Por qué estas tres abreviaturas tienen letras duplicadas y mayúsculas?, ¿qué es eso tan feo?, se preguntarán, apreciados lectores. Pues la duplicación indica plural: Estados Unidos, Empresas Varias, Empresas Públicas (me perdonan si me falló la memoria infantil). Todas en forma plural, ¿sí?

Y las escribo con mayúsculas porque corresponden a nombres propios (de país la primera, de empresas las otras dos), porque el plural de la abreviatura de la palabra “verso” debe ser, tranquilamente, vv., con minúsculas.

Hay dos elementos más: el espacio obligatorio entre cada bloque (porque hablamos de Estados Unidos, no de “EstadosUnidos”) y los puntos de cierre. Las abreviaturas deben llevar puntos (como pág. para página) o, raras veces ya, una barra inclinada (como c/ para calle).

Entonces, acertó el redactor, bien: la abreviatura es EE. UU. (con puntos y espacio). ¿Y qué cosa es USA o EUA?, preguntarán: pues estas son siglas, otro cuento con sus propias reglas y sobre el cual les contaré después. Pueden usar la abreviatura o cualquiera de las siglas, da igual. Eso sí, tengan en cuenta que USA es inglés y EUA es español.

Preguntan los lectores

Gabriela Villegas. “Usted escribió: ‘... en Puerto Rico se han registrado un sinnúmero de temblores...’. Mi duda consiste en que, a mi parecer, debería ponerse ‘se ha’ y no ‘se han’, porque se está refiriendo a uno y no a unos”.

Fue uno de los ejemplos que analicé la semana pasada y se me olvidó comentarles esto, Gabriela. Así que te lo agradezco. Ambas posibilidades son correctas. Puedes hacer concordar el verbo con sinnúmero (se ha) o con temblores (se han). Ahora, si me pides que escoja una, me quedo con “se ha registrado un sinnúmero” porque me suena mejor, y esto es puro oído y gusto (así que no me pares bolas). Y me suena mejor porque hay concordancia por proximidad: en la oración, “se ha” está más cerca de “sinnúmero” que de “temblores”. Cuestión de oído, te repito.