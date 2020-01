Lo pillé en Facebook“Era la primer vez que el arquero cafetero era tenido en cuenta...”. “Primero” es un adjetivo que, a veces, se convierte en “primer”. Decimos, sin lío, mi primer amor, y no “mi primero amor”. Aunque, regálenme un paréntesis, al parecer esta última sonaba normal en un español antiguo. Lope de Vega (poeta español. Perdón: poeta y genio del mundo entero) escribía en 1632: “¡Oh mi bien! ¡Oh mi primero amor! ¡Oh mi esperanza!”. Sufriendo por amor desde tiempos sin memoria (digo yo). Cierro paréntesis. Como “vez” es femenino, el redactor debió escribir “Era la primera vez que el arquero...”. Primera vez. “Primer amor” porque amor es sustantivo masculino: por eso funciona este recorte (digo, la supresión de la última vocal, y esto, por cierto, se llama apocopar, es una apócope). En conclusión, “primero” puede perder la o cuando está antes de un masculino: primer amor, primer día de trabajo, primer sueldo, primer gol del partido. Pero no cuando sigue un femenino: primera vez, primera idea, primera atajada, primera comida. ¿Ya rompieron la primera promesa del año? Lo pillé por ahí Sinnúmero: “Este evento sucede luego de que en Puerto Rico se han registrado un sinnúmero de temblores”. Está perfecto: sinnúmero, una sola palabra, doble n y su tilde. Y significa incalculable. O sea, no pudieron contar los temblores, no saben si hubo 20, 30 o 40. Te preguntarás aquí, querido lector: ¿y si escribo “un sin número de temblores”? Pues las academias creen que es un “error”. Cuando funciona como sustantivo, es sinnúmero. Entonces: un sinnúmero de... (ese “un” nos indica que tenemos un sustantivo). Cuando sirve para calificar, va en dos palabras: “Tristezas sin número” (suena raro por falta de uso). En conclusión: “Tengo problemas sin número” (tengo muchos problemas. Sirve como adjetivo, califica mis problemas) y “tengo un sinnúmero de problemas” (no “puedo” contarlos). Embelesado Corta historia. La belesa es una planta. Una planta que tiene virtudes narcóticas: o sea, causa traba. Por eso embelesar es “cautivar los sentidos”, embobar-maravillar. Estás embelesado con esa mujer (“Tú me hiciste brujería”, como canta el Gran Combo).

Juan David Villa Editor / Juanda0812@gmail.com / @ortografiajuanv