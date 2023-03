Versos para la mujer

Hoy le quiero dedicar / por su belleza y talento / que cuando la veo siento /que mucho debo aprender. / Les Hablo de la mujer / que con gran inteligencia / amor y mucha paciencia / logran el mundo mover.

La mujer soporta el parto / y lo hace con tesón / así sea un cabezón / o feo como lagarto / vaya un hombre tenga un hijo / y verá que en pleno parto / el desmayo es algo fijo / y le puede dar pre infarto.

Con su alta capacidad / de analizar el detalle / sean en casa o en la calle / siempre sacan la verdad / y a pesar de la censura / hacen crecer la cultura / Frida Khalo, la pintura / Virginia Wolf la escritura / Marie Curí tan radiante / Coco Chanel elegante / Celia Cruz la gran cantante / y la lista la completa / Mi mamá y su cantaleta / que me sacó pa´ adelante.

Mujeres las hay variadas / María, tuvo a Jesús / Sor Juana Inés de la Cruz / mostró el alma de poeta. / La lista queda incompleta / hay muchas por destacar / quisiera a todas nombrar / algunas hoy les anoto: / Tatiana, es la piloto / más rápida en el asfalto / Katherine con su salto, / Débora, la gran pintora. / Laura Restrepo, escritora, / Diana Uribe es una nota / Karol G es la bichota / No olvidemos a Petrona / Con su música emociona. / Me faltaba en la lista / Mariana que es ciclista / a Camila la tenista / y a Shakira la más dura / clara-mente talentosa / que ya no llora, factura.

Debemos ir aprendiendo / a cambiar micro machismos / y entender el feminismo / como algo que está creciendo / aunque hoy seguimos viendo / una sociedad anticuada / que les sigue exigiendo: / que deben bajar barriga. / Las compara con la amiga. / “Que el piso hay que trapear” / “Que deben adelgazar” / “Que te vas a reventar” / “Que los conejos quitar” / “Que más flaca que un alambre” / “Que debes aguantar hambre”, / “Que muy feo el brazo e tía” / “Que hacete una cirugía” / “Que quitate esas estrías / que pareces una cebra”/ “Andá a la peluquería / que tu pelo es muy arisco / ¿te peinaron a mordiscos?”

¡No más el estereotipo! / ¡Mujeres! / Si un man les pide cambiar / es mejor cambiar de tipo / pues lo que se usaba ayer: / bordar, callar y coser, / un anticuado arquetipo / debe desaparecer. / Hoy puede hablar y coger / decidir sobre el placer / y lo que le pida el ser / si quiere cambiar de equipo / si se ha sentido aquella / pero fue aquel al nacer / puede ser elle o ser ella: / distinta, pero mujer. / Que vengan más garantías / de igualdad y de inclusión / no se asuste si ve un día / un hombre usando tacón

¡Viva, viva la mujer! / Con su poder que fascina / que el mundo no es el mundo / sin la magia femenina. / ¡Viva, viva la mujer! / Y su condición divina / porque hay mil formas de ser / y sentirse femenina.

Viva la socialité / la urbana, la campesina / la sencilla, la caché / la oficial, la clandestina. / Y acabemos el cliché / Machista que determina / Que están solo pa’ atender / en la cama y la cocina