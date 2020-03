Un gobierno incompetente

Llegó un mensaje desesperado de una médica caleña en Madrid: no dan abasto. Sin implementos, camas hasta en los consultorios, cosen bolsas plásticas porque no hay protectores, mueren y mueren pacientes, médicos de otras especialidades tienen que atender enfermos. Y es el primer mundo.

“Acá fuimos muy tarde. Allá en Colombia van solo tarde”, afirma con susto. Actúen.

Pero no. El gobierno de Iván Duque enceguecido. No quiere escuchar al mundo. Se encerró.

Países que controlaron la expansión del coronavirus y el Covid-19 clausuraron viajes, decretaron cuarentena y aislamiento de pacientes, como Singapur, Taiwán, Hong Kong y China. Los que demoraron, como Italia y España, pagan precio caro.

En China la detección pronta, el aislamiento, la reducción del contacto entre personas y la prohibición de viajes evitó aumento de 67 veces los casos: de no haber actuado así hubieran sido 8 millones. Y solo está suprimiendo el virus no erradicándolo, según The New York Times y Nature.

Pero no, Duque no escucha a semejanza de su homólogo Donald Trump que demoró en actuar (ya lo hizo) y apareció ante la prensa rodeado de los CEO de gigantes empresas, que se regodeaban con lo que podían ayudar vendiendo sus productos.

Copiando, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez apareció escoltada de presidentes de gremios para pedir que les ayudaran a ellos. Luego Mininterior lo hizo resguardada por militares (?) para afirmar que prohibir vuelos sería crear una crisis. ¿Crisis? En eso estamos. No ha entendido. ¿A quién protegen? Nunca aparecieron rodeados de médicos, psicólogos ni científicos que son los que deben estar aconsejando.

Expertos repetían ayer: primero, controlar los viajes, aislar y luego atacar los clusters de infección. Pero a Duque solo se le ocurre mandar a cuarentena a los mayores de 70 años, mientras el resto de la familia sale y regresa a contagiarlos. Acá el grueso de los infectados está entre 20 y 60 años. ¡Error!

Palos de ciego y para rematar en decisión incomprensible pretende con aire petulante que alcaldes y gobernadores no actúen.

Estamos en crisis. No durará 15 o 30 días. Hay que aceptarlo y hará mucho daño. Los gremios deberían estar ofreciendo ayuda en vez de pedirla. Lo de los bancos es patético: amplían plazos para cobrar más intereses. Ellos, que semestre a semestre ganan billones.

El llamado de la médica caleña hiela la sangre: los superó la emergencia.

Por favor, no demoren más las medidas drásticas que se requieren.

Maullido: escojamos entre coronavirus o el aire envenenado de Medellín. Cruel .