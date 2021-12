Un camino común

Cada viernes de 2020 fue un regalo para mí. Cuando el reloj marcaba las 11:00 a.m., a pesar de las muchas ocupaciones, dediqué un espacio a trabajar en mi propio liderazgo. Lo logré gracias al compromiso de una gran mujer, María Victoria Riaño, quien, generosa y rigurosa, dedicó un tiempo para conversar conmigo y ser mentora de mi proceso como mujer líder. Cada uno de estos encuentros, cálidos y de confianza a pesar de la virtualidad, fueron conexiones retadoras para pensar en mi carrera profesional, pero también en los posibles sesgos o acciones que, sin darme cuenta, incorporo en el día a día. El mayor reto y a su vez el mayor regalo fue, sin duda, recibir preguntas importantes.

Las conversaciones se dieron en el marco del Programa Mujeres Líderes, promovido por Comfama y Proantioquia en el que mujeres como yo, de Medellín y de Antioquia, nos enfrentamos a nuestros propios sesgos para retarnos y descubrir por qué tenemos, sin darnos cuenta, comportamientos que limitan nuestro liderazgo. Mujeres Líderes creó, además, una red de conexiones importantes para que construyamos juntas caminos e historias que se entrelacen, conecten y nos hagan sentir, por qué no, menos solas.

El cambio que necesitamos ver como sociedad en materia de equidad de género depende de muchos elementos y dimensiones de nuestras vidas, entre ellas, la laboral. Debemos permear nuestros trabajos, contextos y espacios y permitir que se vuelvan más conscientes; para que habiten en ellos liderazgos que, por ejemplo, vean con sospecha que no haya suficientes mujeres en espacios de toma de decisión. De hecho, fueron situaciones como estas las que inspiraron a Mujeres Líderes, programa que ya cuenta con su primera cohorte, y en el que Iris Bohnet, profesora y codirectora del Programa de Mujeres y Política Pública de la Escuela Kennedy de Harvard, nos entregó un marco teórico, gracias a su libro Lo que sí funciona, para hacernos a nosotras mismas conscientes de nuestros sesgos.

El reto no ha sido menor. Proponer un programa que trabaje desde los sesgos inconscientes que existen en los entornos organizacionales, en las sociedades y entre nosotras mismas no es sencillo. Es comprendernos viciadas, frágiles y con creencias preconcebidas que a veces nos negamos. Es poner conversaciones incómodas sobre la mesa. Permitirnos reconocer las afectaciones que tienen nuestros entornos empresariales debido a los sesgos.

Los sesgos de género han cambiado gracias a programas como Mujeres Líderes y otros que motivan esta conversación; no obstante, hay que seguir empujando. Este año el número de mujeres en juntas directivas en Colombia ascendió al 18,7 % y, de acuerdo con reportes entregados el pasado 1.º de diciembre, por el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), en el marco del trabajo de la Alianza empresarial por la equidad de género, el número de mujeres en el primer nivel de dirección de las compañías evaluadas en Antioquia ya alcanza el 27 % (Ranking Par 2020). Hemos crecido, pero las estadísticas siguen siendo pobres. Estos, y otros más, son argumentos suficientes para insistir en la importancia de crear conversaciones y atrevernos a generar un cambio, pues es con la paridad de género en los cargos directivos que podremos generar una cascada que impacte a las empresas y a la sociedad. A esto fue a lo que nos dedicamos en el año 2021 y seguiremos haciéndolo en 2022.

Luego de conocer y compartir con más de cien mujeres líderes en el proceso, me siento responsable de que cada una de sus historias pueda conocerse, que cada reto que tengan en sus carreras no sea un reto en solitario, sino que aprovechemos al máximo la red y la confianza que se han generado para actuar con valentía y no parar en este esfuerzo. Ha sido un año de grandes aprendizajes. Sin duda, falta mucha tela por cortar, pero ya la vamos cortando con cada conversación en la que surgen nuevas miradas, se disuelven dudas y retamos nuestras más profundas creencias. Hoy, gracias a ello, tenemos la certeza de que el camino por el liderazgo de una mujer va más allá de una meta personal y se convierte en el propósito colectivo para trazar muchas otras rutas para las demás

* Responsable de Gerencia Social y Relaciones

internacionales. Comfama.