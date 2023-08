Por Juan José García Posada - juanjogp@une.net.co

Mientras el gobierno continúa en acelerada reversa, el resto del país, el país nacional que se origina en las regiones, sigue avanzando, a pesar de pronósticos pesimistas y voces que anuncian desastres. El cambio estatal ha sido hacia atrás. En tanto que la sociedad colombiana, con todo y la perplejidad, la incertidumbre, las amenazas de diversos órdenes y desórdenes, la negatividad anímica de algunos casandristas, va hacia arriba y hacia adelante.

Un ejemplo elocuente se conoció hace pocos días: El índice de la Inversión Social Privada en 2022 alcanzó un récord de $9,1 billones, repartidos entre recursos sociales y ambientales. A eso se le suman muchos otros logros indicativos de que por una vía se devuelve, retrocede el gobierno, con una gestión muy pobre del presupuesto, en tanto que por la paralela adelanta el país, con el liderazgo de las empresas privadas y la sociedad en general. Las solas encuestas muestran dictámenes coincidentes sobre el malestar y el desconcierto generalizados.

Que más de 150 empresas incluidas en el mencionado índice, publicado en Portafolio y al que se le ha atribuido credibilidad, hayan destinado cinco billones a inversión social (como la cuarta parte de la reforma tributaria) es una razón de peso para enfatizar en la importancia y el influjo determinante del sector privado y todos sus componentes en la vida diaria de la nación.

Es obvio que lo ideal ha de ser que el gobierno, la parte oficial del Estado, no se rezague, no convierta el cambio en involución, en retroceso, en movimiento de la palanca hacia la reversa, como está sucediendo. En otros términos, que no subestime el protagonismo de las empresas grandes, medianas o pequeñas, que no trate los gremios de la producción, la distribución y el consumo como enemigos y objetivos de indirectas envenenadas, de desaires e incumplimientos y de actitudes prepotentes y desafiantes.

El máximo error que ha señalado el retroceso, la reversa oficial en el primer año de mandato, ha consistido en creer y sostener que el gobierno puede y debe pensarlo y hacerlo todo, que los demás sectores son competidores incómodos e indeseables de la presencia oficial, que los ciudadanos son convidados de piedra (a los que sólo se convoca mediante la apelación etérea al pueblo, a la masa maleable, manipulable), que el país no funcionaría si no fuera por el poder gubernamental. Y no tanto el del aparato del gobierno, sino por la vocación monárquica y los caprichos y contradicciones del mandatario.

Un poder que en realidad está frenado, maniatado, aislado cada vez más y desacreditado por los escándalos y la manifiesta ineficiencia oficial. Abundan los anuncios, las presuntas buenas intenciones en las que ojalá pudiera creerse y confiarse, las periódicas invitaciones a un gran diálogo nacional que se desvirtúan al día siguiente con nuevas exclusiones, nuevas diatribas contra los posibles adherentes políticos, económicos y sociales. Por eso el cambio oficial lo ha sido, pero hacia atrás, en reversa.