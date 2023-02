En pleno 2023, contamos con la dicha de tener el registro de los escritos de John Taylor, un operador de ferris en Londres en los años 1600 que - cuando no transportaba pasajeros en el Támesis - era poeta, por lo que tenemos historial de su indignación ante una naciente industria que le estaba quitando su negocio: los coches de caballos. “Advenedizos carruajes del infierno” que le robaban sus clientes, se quejaba Taylor. “Contra el suelo, nos paramos y protestamos / Mientras todas nuestras ganancias se escapan sobre ruedas”.

500 años después, podrían hacerse paralelos entre las quejas de Taylor contra los carruajes y las peleas de los taxis contra Uber. Y sí, los taxis llevan una década portándose como cualquier industria que se ve atacada por una innovación tecnológica: protestando, bloqueando y chillando. Sin embargo, por más divertido que sea burlarse de los paralelos históricos, hay algo en todo este debate que se deja de lado, y es que Uber está lejos de parecerse a los carruajes de caballos. Los carruajes fueron un buen negocio por varios siglos. Uber - luego de más de 10 años de operación - ha demostrado lo contrario.

Uber hoy en día no es rentable, y puede que - en su versión actual - nunca llegue a serlo. Su negocio sigue creciendo a pasos agigantados: pasaron de USD 3.800 millones en ingresos de 2016 a USD 17.000 millones en 2021. Sin embargo, también pasaron de registrar pérdidas operativas por USD 3.100 millones en 2016 a pérdidas de USD 3.800 en 2021. O para ponerlo en otras magnitudes: a pesar de ser una empresa gigante que crece llegando a todos los rincones del mundo, Uber sigue quemando dinero equivalente a más de la mitad de la fortuna de Sarmiento Angulo en sus operaciones cada año. Escalofriante.

El modelo de crecer a toda costa para ganar una posición dominante en el mercado y “después ver cómo volver la operación rentable” que adoptó Uber – y que después Rappi y otras startups imitaron – no ha podido demostrar ser exitoso en negocios “comoditizados” de bajos márgenes. A muchos en Silicon Valley se les olvidó que, por lo general, los ingresos de las compañías deben superar sus egresos.

Para el caso particular de Uber, el tema es aún más delicado. Los famosos “cupos” de los taxis nacieron justo para evitar este problema. Sin un control en la oferta de taxis, el modelo no era rentable para nadie, por lo que varios países decidieron limitar el número de vehículos que podían prestar estos servicios. Uber y demás plataformas nos devolvieron a un mercado sin barreras de entrada y sin diferenciación en el transporte privado: por un mejor precio, a todo el mundo le da lo mismo si se monta en un Uber, un Didi o un taxi. Subsidiar las tarifas para que sean baratas, como hacen hoy en día las plataformas, no podrá ser posible eternamente.

Podemos burlarnos lo que sea de los taxis y criticar al Gobierno por darles beneficios, pero ellos al menos ya tenían un modelo que – aunque repleto de cleptocracia – era sostenible en el tiempo. Uber, por más que nos beneficie a los consumidores, no podrá sostener sus subsidios para siempre. Por más que los detestemos, y al margen de las peleas políticas, los taxis podrían terminar ganando...