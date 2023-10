Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Decisión Política, a la que llegan los que están seguros porque lo han evaluado todo (aciertos, riesgos y consecuencias), los que buscan argumentos de fondo para confrontarse y no fallar; los racionalistas que definen, diferencian, sitúan y conectan; los indecisos que asumen algunas ideas y otras las dejan por fuera (quizá las más importantes), los muy emocionales que cargan prejuicios, odios y sueños sin psicoanálisis, los empujados por otros que, preguntados por su voto, responden con eslóganes; los miedosos que asumen otro miedo y, terminado el acto de votar, se echan una bendición: los que hacen parte de la clientela y cuidan de seguir en el sitio que ocupan (o en la promesa que les hicieron), los que repiten porque consideran que en la primera decisión estuvieron acertados; los que no les importa qué pase siempre y cuando no les toquen sus intereses. Y bueno, siguen los gordos que llegaron agitados y los flacos que tosen, las señoras que comentan que están rebajando kilos debido a la carestía, los intelectuales de cara larga y los primerizos en tomar una decisión política, muy emocionados. Ya lo que sigue es marcar y que les den el papelito que certifique que votaron.

Cuando uno toma una decisión, comienza a vivir en ella. La frase es de la película Birdman. Si esto se lleva a la política, la decisión me compromete con otros, pues no voto para mí sino en nombre de un colectivo que busca vivir con dignidad, sostener lo bueno que se ha hecho y corregir lo que falta mejorar. Por eso, el voto exige decidir por un candidato que sea un modelo moral (un ciudadano sin tacha), un profesional realizado en su profesión; alguien que sepa escuchar a otros, influir racionalmente, dirigir sabiendo dónde está, cómo y con qué. y que, en consecuencia, tenga un plan de gobierno (ojalá autónomo) que toque a todos en asuntos de equidad, direcciones claras para progresar, conocimiento competitivo, productividad acorde a los recursos y ciudad amable, creciendo como humanos.

Un voto exige que la persona por elegir sepa qué problemas existen (no es un buscador de culpables) y por eso, por conocerlos y saber corregirlos, busca ser elegido. También, el voto exige que el candidato sea un promotor de paz que convenza a la oposición (dialogando permanentemente con ella) que debe colaborar en lo que es común a unos y otros, la ciudad, por ejemplo. Y no es una utopía saber elegir así, pues ya en otras partes se ha hecho. Allí eligieron vivir bien todos, que es como vale la pena estar vivos.

Acotación: Thomas Jefferson decía que el mejor gobierno es el que menos gobierna porque sus ciudadanos son tan buenos que no necesitan ser reprimidos sino ser tenidos en cuenta para progresar, aprender y crecer libres. Y esto es lo que hay que buscar cuando elegimos.